സീസണിൽ ഒരേയൊരു മത്സരം മാത്രം കളിച്ച താരവുമായി ഫൈനലിന്; വിജയതന്ത്രം!

ദുബായ്∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിലെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ടോസ് നഷ്ടമായതിനു പിന്നാലെ ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച രോഹിത്, രാഹുൽ ചാഹർ പുറത്തിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പകരം വന്നതോ, ഈ സീസണിൽ മുൻപ് ഒരേയൊരു മത്സരം മാത്രം കളിച്ച ജയന്ത് യാദവ്! മുൻപ് കളിക്കാനിറങ്ങിയതും ഡൽഹിക്കെതിരെ തന്നെ. അന്ന് കാര്യമായ വിക്കറ്റ് നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുമില്ല.

ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ അത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ കാരണം രോഹിത് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹി ടീമിൽ ഒട്ടേറെ ഇടംകയ്യൻമാരുള്ളതിനാലാണ് മുംബൈ ലെഗ് സ്പിന്നർ രാഹുൽ ചാഹറിനു പകരം ഓഫ്സ്പിന്നറായ ജയന്ത് യാദവിന് അവസരം നൽകിയത്. ജയന്തിന്റെ പന്തുകൾ ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ നിന്നകന്നു പോകുന്നതാണ് എന്നതിനാൽ കളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നതു കൊണ്ടാണിത്. ടീമിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് രോഹിത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ:

‘ടീമിൽ എല്ലാവരും ഫിറ്റാണ്. പക്ഷേ, ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. രാഹുൽ ചാഹറിനു പകരം ജയന്ത് യാദവ് കളിക്കും. ഡൽഹി നിരയിലെ ഇടംകയ്യൻമാരുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ചുള്ള മാറ്റം മാത്രമാണിത്. രാഹുൽ വളരെ മികവോടെയാണ് ഇതുവരെ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിരുത്താൻ വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ, ജയന്തും മികച്ച ബോളറാണ്’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

നാലാം ഓവറിൽ തന്നെ പന്തേൽപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റന്റെ വിശ്വാസം ജയന്ത് കാത്തു. 3 ഫോറുകളുമായി നിലയുറപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ശിഖർ ധവാൻ ക്ലീൻ ബൗൾഡ്. ഉൽസാഹത്തോടെ പന്തെറിഞ്ഞ ജയന്ത് മധ്യ ഓവറുകളിൽ റൺസ് പിശുക്കുകയും ചെയ്തു. 4 ഓവറിൽ വഴങ്ങിയത് 25 റൺസ്. മുംബൈ ബോളർമാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇക്കോണമി നിരക്കും ജയന്തിനു തന്നെ– 6.25.

അതേസമയം, ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ രാഹുൽ ചാഹർ നിറം മങ്ങിയതും താരത്തെ പുറത്തിരുത്താൻ കാരണമായെന്ന് വ്യക്തം. മുംബൈ ബോളർമാരെല്ലാം മികവോടെ പന്തെറിഞ്ഞ ആ മത്സരത്തിൽ മോശമാക്കിയത് രാഹുൽ ചാഹർ മാത്രമായിരുന്നു. രണ്ട് ഓവറിൽ വഴങ്ങിയത് 35 റണ്‍സ്. വിക്കറ്റൊന്നും കിട്ടിയുമില്ല. അന്ന് മത്സരശേഷം മടങ്ങുമ്പോൾ യുവതാരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്താൻ രോഹിത് ഇടപെട്ടത് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ടീമിനെ മുന്നിൽനിന്ന് നയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് രോഹിത് താരത്തെ മുന്നിലേക്ക് നീക്കിനിർത്തുന്ന ദൃശ്യം വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

