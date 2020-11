പുതിയ ടീമുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ? ബോർഡിന് ആശയക്കുഴപ്പം, ആരാധകർക്ക് ആകാംക്ഷ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കളിക്കുന്ന ടീമുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) മുന്നോട്ട്. ദീപാവലി അവധിക്കുശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കാനാണ് നീക്കം. ഒരു ടീമിനെക്കൂടി ചേർത്ത് 14–ാം സീസണിൽ ഒൻപത് ടീമുകളെ അണിനിരത്താനാണ് നീക്കമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും, രണ്ട് ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 10 ആക്കി ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയ്ക്കുള്ളിൽത്തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. അടുത്ത 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ബിസിസിഐ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ടൈംസ് ഓഫ്’ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘ദീപാവലിക്കുശേഷം ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. എത്ര ടീമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. എത്ര ടീമുകളായാലും ഇത്തവണത്തെ മെഗാ ലേലം ഒഴിവാക്കാനാകില്ല’ – റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അദാനി ഗ്രൂപ്പ്, ടാറ്റ, ആർപിജി – സഞ്ജീവ് ഗോയങ്ക ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഐപിഎലിൽ ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ രംഗത്തുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പ്രമുഖ ബാങ്കറായ ഉദയ് കോട്ടക്കിനും ഒരു ടീമിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ട്.

അതേസമയം, 2021 മാർച്ച് അവസാന വാരമോ ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരമോ ഐപിഎലിന്റെ അടുത്ത സീസൺ ആരംഭിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ, ഒരു മെഗാ ലേലം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, പുതിയതായി ഒരു ടീമിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽപ്പോലും ആകെ മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം 60ൽനിന്ന് 76 ആയി ഉയരും. രണ്ട് ടീമുകളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇത് 90 ആയും ഉയരും. ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള കാലയളവ് ഐപിഎലിനായി കണ്ടെത്താനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നവരുണ്ട്.

English Summary: BCCI plans tender for new IPL franchise soon