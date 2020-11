ഐപിഎൽ കിരീടം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകൻ രോഹിത് ശർമ ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരിയായ രംഗങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. 5–ാം തവണയും ചാംപ്യൻമാരായതിന്റെ ആവേശത്തിമിർപ്പിൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്ന സഹതാരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കു നടന്നു നീങ്ങിയ രോഹിത്, ട്രോഫി അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വച്ചു. മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഒന്നു തൊട്ടു തലോടിയ ശേഷം കിരീടം ടീമിലെ ഇളമുറക്കാരൻ ലെഗ് സ്പിന്നർ പ്രിൻസ് ബൽവന്ത് റായ് സിങ്ങിനു കൈമാറി.

ടീം ഉടമ നിത അംബാനിക്കരികിൽ നൊടിയിട അമ്പരന്നു നിന്ന ശേഷം, ലോകം കീഴടക്കിയ ഭാവത്തിൽ വിടർന്ന ചിരിയോടെ പ്രിൻസ് ഐപിഎൽ കിരീടം ആകാശത്തേക്ക് എടുത്തുയർത്തി. ഇതാണു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്! മുന്നിൽ നിന്നു പൊരുതി ടീമിനെ പുതുചരിത്രത്തിലേക്കു നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനും ഒറ്റ മത്സരംപോലും കളിക്കാത്ത പുതുമുഖ താരത്തിനും ഒരേ മനസ്സും ഒരേ ലക്ഷ്യവും.

∙ ഇന്ത്യൻസ് ബ്രാൻഡ്

താരങ്ങളെ നിർഭയത്വത്തോടെയും വിജയതൃഷ്ണയോടെയും കളിക്കാൻ വിടുന്ന ‘ഇന്ത്യൻസ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്’ എതിരാളികളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. മുൻ സീസണുകളിൽ മറ്റു ടീമുകൾക്കു വേണ്ടി കളിച്ചപ്പോൾ കാര്യമായി തിളങ്ങാതിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ക്വിന്റൻ ഡികോക്കിനെയും ന്യൂസീലൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ട്രെന്റ് ബോൾട്ടിനെയും നിർണായക താരങ്ങളാക്കി കോച്ച് മഹേള ജയവർധനെയും സംഘവും മാറ്റിയെടുത്തു.

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് വിട്ടുകളഞ്ഞ സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വൺഡൗൺ ബാറ്റ്സ്മാനായി തിളങ്ങിയതും ശ്രദ്ധേയം. 2016ൽ അണ്ടർ 19 ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകനായിരുന്ന ഇഷൻ കിഷൻ എന്ന ഇടംകയ്യൻ വിക്കറ്റ്കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ മുൻരയിലും മധ്യനിരയിലും ഒരു പോലെ തിളങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള താരമായി 2 വർഷത്തിനിടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.

10 വർഷമായി ടീമിലുള്ള കയ്റൺ പൊള്ളാർഡ് വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 നായകനായി വളർന്നതും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എതിരാളികൾ ഭയക്കുന്ന പവർ ഹിറ്ററായി ഉദിച്ചുയർന്നതും ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്ന പത്തൊൻപതുകാരൻ പിന്നീട് ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ബോളറായതും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ കളരിയിൽത്തന്നെ.

∙ താരങ്ങളെ വലയിലാക്കും

എതിർ ടീമുകളിലെ മികച്ച താരങ്ങളെ മാറ്റക്കച്ചവടത്തിലൂടെയോ ലേലത്തിലൂടെയോ സ്വന്തം പാളയത്തിലെത്തിക്കാൻ മുംബൈ നടത്തുന്ന നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിനുവേണ്ടി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും റാഷിദ് ഖാനു വേണ്ടി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെയും വാതിലുകളിൽ പലവട്ടം മുട്ടിനോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അണിയറയിലെ സംസാരം. ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിലൂടെയാണു ബോൾട്ടിനെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിൽനിന്നു മുംബൈ സ്വന്തമാക്കിയതും.

