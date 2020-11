ഇനി തമ്മിലടിയില്ല, ‘ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ട്’; കോലിയും സംഘവും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ!

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) ആവേശക്കാഴ്ചകൾക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചേരിതിരിവുകൾക്കും വിട. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഇനി ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിന്റെ വീറും വാശിയും. കോവിഡ് വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷമുള്ള ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തി. സിഡ്നിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംഘം 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു.

മൂന്നു വീതം ട്വന്റി20, ഏകദിന മത്സരങ്ങളും നാലു ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കളിക്കുന്നത്. ദുബായിൽനിന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘം സിഡ്നിയിലെത്തിയത്. ഐപിഎലിൽ കളിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളായ ഡേവിഡ് വാർണർ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് തുടങ്ങിയവരും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ക്വാറന്റീൻ കാലയളവിൽ പരിശീലനത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സിഡ്നിയിലെ ബ്ലാക്ടൗൺ രാജ്യാന്തര സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ പരിശീലനം നടത്തും.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റിയ ഐപിഎൽ 13–ാം സീസൺ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം സിഡ്നിയിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്. ഐപിഎലിൽനിന്ന് നേരത്തേ പുറത്തായ ടീമുകളിലെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനം മുൻനിർത്തി യുഎഇയിൽത്തന്നെ ബയോ സെക്യുർ ബബ്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയുൾപ്പെടെയുള്ളവരും നേരത്തേതന്നെ ഇവിടെയെത്തി ക്വാറന്റീൻ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിനൊപ്പം ചേർന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സംഘം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നിറങ്ങിയതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 27ന് ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ ട്വന്റി20 മത്സരത്തോടെയാണ് പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകുക.



