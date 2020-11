175 റൺസ് 1–ാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്, എന്നിട്ടും 145 റൺസ് തോൽവി: ഗ്ലൗ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പെയ്ൻ!

അഡ്‌ലെയ്ഡ്∙ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്ത് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സെഞ്ചുറി നിഷേധിച്ചതിന്റെ അരിശത്തിന് ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റ് താരം മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ബാറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞതിന്റെ പുകിലുകൾ ഒന്ന് അടങ്ങിവരുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനിടെ ഇതാ, ഔട്ടായതിനു പിന്നാലെ ഗ്ലൗ ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഓസീസ് താരം ടിം പെയ്ൻ! ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റായ ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡിനിടെയാണ് രണ്ട് സംഭവങ്ങളും. ഇതിൽ ന്യൂസൗത്ത് വെയ്ൽസ് ടീമിന്റെ താരമായിരുന്നു സ്റ്റാർക്കെങ്കിൽ, എതിരാളികളായ ടാസ്മാനിയയുടെ നായകനാണ് പെയ്ൻ!

മത്സരത്തിൽ 175 റണ്‍സിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് നേടിയ ടാസ്മാനിയ, പിന്നീട് അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് 145 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. പീറ്റർ നെവിൽ നയിച്ച ന്യൂസൗത്ത് വെയിൽസിനെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ടാസ്മാനിയ വെറും 64 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാക്കിയിരുന്നു. 10.3 ഓവറിൽ 14 റൺസ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റെടുത്ത ജിം ബേർഡിന്റെ പ്രകടനമാണ് ടാസ്മാനിയയ്ക്ക് കരുത്തായത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 239 റൺസെടുത്ത് 175 റൺസിന്റെ മികച്ച ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡും നേടി.

പിന്നീടായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ ട്വിസ്റ്റ്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത ന്യൂസൗത്ത് വെയില്‍സ്, ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 522 റൺസെടുത്ത് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. നിക് ലാർകിൻ (161), മോയ്സസ് ഹെൻറിക്വസ് (113), സീൻ ആബട്ട് (പുറത്താകാതെ 102) എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറികളാണ് ന്യൂസൗത്ത് വെയിൽസിന്റെ തിരിച്ചടിക്ക് കരുത്തായത്. ന്യൂസൗത്ത് വെയിൽസ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 86 റൺസെടുത്ത് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, സെഞ്ചുറി നിഷേധിച്ചതിന്റെ അരിശത്തിൽ ബാറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് വാർത്തയായിരുന്നു. കരിയറിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറിക്കുള്ള അവസരമാണ് സ്റ്റാർക്കിന് നഷ്ടമായത്.

348 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ടാസ്മാനിയ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ്, ക്യാപ്റ്റൻ ടീം പെയ്നും രൗദ്രഭാവം പൂണ്ടത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ടാസ്മാനിയ അപ്രതീക്ഷിത ബാറ്റിങ് തകർച്ച നേരിട്ടതോടെ, അഞ്ചിന് 172 റൺസെന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെയാണ് പെയ്ൻ ക്രീസിലെത്തുന്നത്. ഒരറ്റത്ത് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പെയ്ൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറുവശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീണതോടെ ലക്ഷ്യം കഠിനമായി. ഒടുവിൽ പത്താം വിക്കറ്റിൽ പീറ്റർ മെറിഡിത്തിനൊപ്പം ഭേദപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുമായി മുന്നേറുമ്പോഴാണ്, നിർഭാഗ്യം എൽബിയുടെ രൂപത്തിൽ എത്തിയത്. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെ പന്തിൽ തീർത്തും സംശയകരമായ രീതിയിലായിരുന്നു പെയ്നിന്റെ പുറത്താൽ. പെയ്ൻ പുറത്തായതോടെ ന്യൂസൗത്ത് വെയിൽസ് 145 റൺസിന്റെ തോൽവിയും വഴങ്ങി. നിരാശനായി ക്രീസിൽനിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ പെയ്ൻ, ഗ്ലൗ ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ് അരിശം തീർത്തത്.

English Summary: Tim Paine throws away his gloves in frustration after Tasmania loses to a questionable LBW decision