ന്യൂസീലൻഡിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചു; വിൻഡീസ് ടീമിന് പരിശീലന വിലക്ക്

വെല്ലിങ്ടൻ ∙ ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനത്തിനെത്തിയ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമംഗങ്ങൾ കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചു. ഇതോടെ, ക്വാറന്റീൻ കാലയളവിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിൽനിന്നു ടീമിനെ ന്യൂസീലൻഡ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിലക്കി. ഹോട്ടലിൽ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഭക്ഷണം പങ്കുവച്ചതും കൂട്ടംകൂടിനിന്ന് സംസാരിച്ചതും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസീലൻഡ്.

ന്യൂസീലൻഡിൽ പര്യടനത്തിനു വന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമംഗങ്ങളെ രണ്ടിടത്തായാണ് ക്വാറന്റീനിൽ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബയോ സെക്യുർ ബബിളുകളിലായതിനാൽ പരസ്പരം ഇടപഴകാൻ ഇവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ലംഘിച്ച് ഇരു കൂട്ടരും ഇടപഴകിയതാണ് പ്രശ്നമായത്. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നു വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും അറിയിച്ചു. ന്യൂസീലൻഡ് സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഇതേക്കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് വെസ്റ്റിൻഡീസ് സിഇഒ ജോണി ഗ്രേവാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ടീമിന്റെ ക്വാറന്റീൻ കാലയളവ് കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡ് അധികൃതർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. അതേസമയം, ക്വാറന്റീൽ കാലയളവിലെ ശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വരും.

മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കായാണ് വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീം ന്യൂസീലൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 27ന് ഓക്‌ലൻഡിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 മത്സരത്തോടെയാണ് പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകുക. ഡിസംബർ മൂന്നു മുതൽ ഹാമിൽട്ടനിലാണ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ്.

Englsh Summary: West Indies barred from training after isolation protocol breaches in Christchurch