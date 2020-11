ക്രുണാലിനെ വിട്ടയച്ചത് അർധരാത്രിയോടെ; ‘ആഡംബര വാച്ചുകളിൽ’ കസ്റ്റംസ് തുടരന്വേഷണം

മുംബൈ∙ വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ച് ക്രിക്കറ്റ് താരം ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയിൽനിന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ തുടരന്വേഷണം കസ്റ്റംസ് നടത്തും. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജന്‍സ് (ഡിആര്‍ഐ) ആണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയിൽനിന്ന് പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ആഡംബര വാച്ചുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്. കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കാതെയാണ് ക്രുണാൽ ഇവ കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ടതന്നെ തുടർനടപടികൾ കസ്റ്റംസ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡിആർഐ അറിയിച്ചു.

ഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനു ശേഷം യുഎഇയില്‍നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് താരം ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യയെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തടഞ്ഞത്. ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നാല് വാച്ചുകളാണ് ക്രുണാലിന്റെ ബാഗേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനു കസ്റ്റംസ് തീരുവ അടച്ചതിന്റെ രേഖകൾ നൽകാൻ ക്രുണാലിനു കഴിഞ്ഞില്ല.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ വാച്ചുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഡിആർഐ കസ്റ്റംസിന് നൽകി. നിയമം അറിയത്താത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും ക്രുണാൽ ഡിആർഐയെ അറിയിച്ചു. അർധരാത്രിയോടെയാണ് ക്രുണാലിനെ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് പോകാൻ അനുവദിച്ചത്. പിടിച്ചെടുത്ത വാച്ചുകളുടെ മൂല്യനിർണയം കസ്റ്റംസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എത്ര തുക പിഴ അടയ്ക്കണമെന്ന് അറിയിക്കും. 38 ശതമാനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കസ്റ്റംസ് തീരുവ.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആഡംബര വാച്ചുകളുടെ ഉൾപ്പെടെ ചിത്രങ്ങൾ നിരന്തരം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ക്രുണാലിനെ ഡിആർഐ നിരീക്ഷിച്ചുവരുകയായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ ഐപിഎൽ സീസണിൽ അത്ര തിളങ്ങാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ക്രുണാൽ, 12 ഇന്നിങ്സുകളിൽ ആകെ 109 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. ആറ് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. 2016ൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെത്തിയ ക്രുണാൽ, ഇതുവരെ 71 ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു.

English Summary: Krunal Pandya luxury watches case investigated further by Customs at Mumbai airport