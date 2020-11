ക്രുണാലിന്റെപക്കൽ 1 കോടിയുടെ സ്വർണവും വാച്ചുകളും; പോസ്റ്റുകൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഡിആർഐ

മുംബൈ∙ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജന്‍സ് (ഡിആര്‍ഐ) തടഞ്ഞുവച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരം ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യയുടെ കൈവശം ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും ആഡംബര വാച്ചുകളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി സൂചന. ഡിആർഐയെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘മുംബൈ മിറർ’ ആണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനു ശേഷം യുഎഇയില്‍നിന്നും നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ച മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് താരം ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യയെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഡിആർഎ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തടഞ്ഞത്. ഇന്ത്യന്‍ നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതല്‍ സ്വര്‍ണവും മറ്റു വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കാണ് സംഭവം. താരത്തിന്റെ ഭാര്യയും കൂടയുണ്ടായിരുന്നു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആഡംബര വാച്ചുകളുടെ ഉൾപ്പെടെ ചിത്രങ്ങൾ നിരന്തരം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ക്രുണാലിനെ ഡിആർഐ നിരീക്ഷിച്ചുവരുകയായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഐപിഎൽ ജേതാക്കൾക്ക് ബിസിസിഐ സമ്മാനമായി നൽകിയ വാച്ചും ക്രുണാലിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് സൂചന.

വിലകൂടിയഗോൾഡ് ചെയ്നുകളും വാച്ചുകളും ക്രുണാൽ സ്ഥിരമായി വാങ്ങിക്കാറുണ്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിയമം അറിയത്താത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും ക്രുണാൽ ഡിആർഐയെ അറിയിച്ചു. പിഴ അടച്ചശേഷം ക്രുണാലിനെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു. കേസ് കസ്റ്റംസിന് കൈമാറിയതായി ഡിആർഐ വ്യക്തമാക്കി.

