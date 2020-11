2021ൽ ചെന്നൈയുടെ ‘തല’ മാറുമോ? പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ പ്രവചിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ കോച്ച്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസൺ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയുടെ അവസാന ഐപിഎൽ ആയിരുന്നോ? ധോണിയുടെ തന്നെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ ‘ഡെഫനിറ്റ്ലി നോട്ട്’ എന്നുതന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ‘തല’ ആരാധകരുടേയും ഉത്തരം. ഐപിഎൽ 13–ാം സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈ നായകനോട്, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ജഴ്സിയിൽ ഇത് താങ്കളുടെ അവസാന മത്സരമാകുമോ എന്ന് അവതാരകൻ ഡാനി മോറിസൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ധോണിയിൽനിന്ന് ആ മറുപടി വന്നത് ‘ഡെഫിനിറ്റ്‌ലി നോട്ട്...’ !

എന്നാൽ അടുത്ത സീസണിൽ ധോണി തന്നെയാകുമോ ചെന്നൈയെ നയിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്ന ചോദ്യം. ധോണി തന്നെ ടീമിനെ നയിക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് തറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ സംശയം പ്രകടപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ മുൻ ബാറ്റിങ് കോച്ച് സഞ്ജയ് ബംഗാർ ആണ്. 2021ൽ ധോണി ചെന്നൈ നയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സഞ്ജയുടെ അഭിപ്രായം. പകരം നായകൻ ആരാകുമെന്നതിലും സഞ്ജയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്.

‘എനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം, ‍അടുത്ത വർഷം ചെന്നൈയുടെ നായകനായി ധോണി തുടരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് ധോണി ടീമിൽ തുടരുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. ഡുപ്ലെസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ താരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.’ – സഞ്ജയ് ബംഗാർ പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പരിഗണിക്കാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ മറ്റാരുമില്ല. ചെന്നൈയുടെ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളെ മറ്റു ടീമുകൾ കൈമാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.

സ്റ്റാർ സ്പോർടിസിന്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ബാറ്റിങ് കോച്ച്. ‘2011ന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി തുടരണമോ എന്ന് ധോണി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യക്ക് കുറച്ച് കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും പര്യടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ ചുമതല കൈകാര്യം ചെയ്തു. ശരിയായ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻസി വിരാട് കോലിക്കു കൈമാറുകയും ചെയ്തു.’ – സഞ്ജയ് ബംഗാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: ‘Dhoni may not be the captain next year’: Former India batting coach predicts future skipper of CSK