കോലിയുടെ ടീമിനെ രോഹിതിന് ലഭിച്ചാൽ അഞ്ച് കിരീടം നേടുമോ? ചോദ്യവുമായി ചോപ്ര

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിരാട് കോലിയെ നീക്കി പകരം രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന വാദങ്ങളെ എതിർത്ത് മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് അഞ്ചാം കിരീടം സമ്മാനിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കുറഞ്ഞപക്ഷം ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും രോഹിത് ശർമയെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുയർന്നത്.

രോഹിത്തിനെ ക്യാപ്റ്റനാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനായിരിക്കുമെന്ന് മുൻ താരവും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കോലിയെ പിന്തുണച്ച് ചോപ്രയുടെ രംഗപ്രവേശം.

വിരാട് കോലിക്കു പകരം രോഹിത് ശർമയാണ് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ കിരീടം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുമായിരുന്നോ എന്ന് ചോപ്ര ചോദിച്ചു. ഐപിഎലിൽ കിരീടം നേടാൻ സാധിക്കാത്തത് ടീമിന്റെ മുഴുവൻ കുഴപ്പമാണെന്ന് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും കോലി തന്നെ നായകനായി തുടരുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘രോഹിത് ശർമയെ നമ്മുടെ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകനാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിർഭാഗ്യമാണെന്നാണ് ഗൗതം ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഐപിഎലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിരീടം ചൂടിയ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലാണ് ഗംഭീർ രോഹിത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. കോലിക്കു പകരം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നയിച്ചിരുന്നത് രോഹിത് ശർമയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഐപിഎൽ കിരീടം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നോ? മുംബൈ അഞ്ച് കിരീടം നേടിയ സ്ഥാനത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ടീമിനെ നയിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കിരീടം നേടാൻ രോഹിത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നോ?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

‘മികച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് രോഹിത് ശർമയെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ, ഐപിഎലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ വിജയത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാകുമോ? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. കോലിയുടെ ടീം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് കോലിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

English Summary: 'If Rohit Sharma had Virat Kohli's RCB Team, Would he Have Five IPL Titles?' Asks Aakash Chopra