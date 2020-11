ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്ന് കോലി; വെറും കാപട്യമെന്ന് ആരാധകർ

സിഡ്നി∙ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്ന് ‘ഉപദേശിച്ച’ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ആരാധകർ. കോലിക്കെതിരായ വിമർശനത്തിന് ചിലർ ട്രോളുകളുടെ രൂപവും നൽകി. കോലിയുടെ ‘കാപട്യം’ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ദിനമല്ല ദീപാവലിയെന്ന് വിമർശകർ പരിഹസിച്ചു. പ്രകൃതിക്ക് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പേരിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ആരാധകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കോലി, സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും തിരുത്തലുകൾക്കും മുതിരാത്തതാണ് ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

വലിയ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ആഡംബര കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോലി, പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റുകളിലും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനങ്ങളധികവും. ഐപിഎലിൽ ഉൾപ്പെടെ കരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യവും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടെയൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയാറാകാത്ത കോലി, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതാണ് വിമർശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയത്.

വായുമലിനീകരണം വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഡൽഹിയിൽ നവംബർ അവസാനം വരെ പടക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് ആദ്യം സർക്കാരും പിന്നീട് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലും നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണമെന്ന ആശയം കൂടി മുൻനിർത്തി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ ദീപാവലി സന്ദേശത്തിൽ കോലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. രാജസ്ഥാൻ, ബംഗാൾ, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പടക്ക വിൽപ്പനയ്ക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പഞ്ചാബും ഹരിയാനയുമാകട്ടെ, ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തി.

‘നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എന്റെ ഹൃദ്യമായ ദീപാവലി ആശംസകള്‍. ഈ ദീപാവലി നാളിൽ ദൈവം എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സമ്പത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കൂ. മധുരവും ചിരാതുമായി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ലളിതമായി ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ’ – ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ കോലി പറഞ്ഞു.

