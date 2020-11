മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഗ്ലൗ അണിഞ്ഞ് പാക്ക് ലീഗിൽ ഒരു താരം; വൈറൽ ചിത്രം

കറാച്ചി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ (പിഎസ്എൽ) ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) ടീമായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് എന്തു കാര്യം! പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പിഎസ്എലിലോ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ഐപിഎലിലോ കളിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ – കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നിയാലും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെസ്റ്റിൻ‌ഡീസ് താരമായ ഷെർഫെയ്ൻ റുഥർഫോർഡ്. പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കറാച്ചി കിങ്സിന്റെ താരമായ റുഥർഫോർഡ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഗ്ലൗ അണിഞ്ഞ് കളത്തിലിറങ്ങിയാണ് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ ട്രോളുകളും സജീവമായി.

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് 13–ാം സീസണിന് യുഎഇയിൽ തിരശീല വീണതിനു പിന്നാലെയാണ് കോവിഡ് മൂലം നിർത്തിവച്ചിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് കറാച്ചിയിൽ പുനഃരാരംഭിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ നിർത്തിവച്ച പിഎസ്എലിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിൽ, പ്ലേഓഫ് മത്സരങ്ങളാണ് കറാച്ചിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് കറാച്ചി കിങ്സിന്റെ താരമായ റുഥർഫോർഡ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഗ്ലൗ അണിഞ്ഞ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. കറാച്ചി കിങ്സും മുൾട്ടാൻ സുൽത്താൻസും ഏറ്റുമുട്ടിയ ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിലാണ് റുഥർഫോർഡ് ഐപിഎലിലെ ഗ്ലൗ അണിഞ്ഞ് പിഎസ്എലിൽ കളിച്ചത്.

സൂപ്പർ ഓവറിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിൽ കറാച്ചി കിങ്സിനു വേണ്ടി ബാറ്റു ചെയ്തവരിൽ ഒരാൾ റുഥർഫോർഡായിരുന്നു. മത്സരം കറാച്ചി കിങ്സ് ജയിച്ചു. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളുടെ തിരക്കുമൂലം പ്ലേഓഫ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് പിൻമാറിയ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ക്രിസ് ജോർദാന് പകരമാണ് കറാച്ചി കിങ്സ് വിൻഡീസ് താരമായ ഷെർഫെയ്ൻ റുഥർഫോർഡിനെ ടീമിലെടുത്തത്.

താരം പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയതു മുതൽ കറാച്ചി കിങ്സിന് ക്ഷീണമാണ്. ഐപിഎലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാംപിലുണ്ടായിരുന്ന താരമാണ് റുഥർഫോർഡ്. കിരീടം ചൂടിയ മുംബൈയ്‌ക്കായി സീസണിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽപ്പോലും കളത്തിലിറങ്ങാൻ റുഥർഫോർഡിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഐപിഎലിന് തിരശീല വീണതിനു പിന്നാലെ യുഎഇയിൽനിന്നാണ് റുഥർഫോർഡ് പിഎസ്എലിനായി പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയത്. റുഥർഫോർഡ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതിന്റെ ചിത്രം കറാച്ചി കിങ്സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതും വൈറലായിരുന്നു.

അവിടെയും വില്ലനായത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് തന്നെ! ഐപിഎലിനു ശേഷം യുഎഇയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട റുഥർഫോർഡ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ജഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ വന്നിറങ്ങിയത്. അതിന്റെ ചിത്രമാണ് കറാച്ചി കിങ്സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. എത്രയും വേഗം കറാച്ചി കിങ്സിന്റെ ജഴ്സി റുഥർഫോർഡിന് കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ ട്രോളുകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത്.



English Summary: PSL Trolled Again As Rutherford Plays With Mumbai Gloves After Arriving In IPL Jersey