കളിയവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പണിയുണ്ട് കൂട്ടുകാരേ..!

കളിച്ചു നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ജോലിയെടുത്തു നടക്കുകയാണ് നെതർലൻഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് താരം പോൾ വാൻ മീകെറൻ! കോവി‍‍ഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ‌ നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ നെതർലൻഡ്സിനു വേണ്ടി കളിക്കേണ്ടയാളാണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ പേസ് ബോളർ.



ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഞായറാഴ്ച മീകെരൻ തമാശ കലർത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിങ്ങനെ: ‘ഇന്ന് ശരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ‍ഡെലിവറി ബോയ് ആയി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നടക്കുകയാണ് ഞാൻ.

കാലം പോയ പോക്കേ..’ നെതർലൻഡ്സിനു വേണ്ടി 41 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച മീകെരൻ 47 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യതാ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ യുഎഇയെ തോൽപിച്ചാണ് നെതർലൻഡ്സ് ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. എന്നാൽ കോവിഡ് പിടിമുറുക്കിയതോടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കേണ്ട ടൂർണമെന്റ് 2022ലേക്കു മാറ്റി. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ആതിഥ്യമരുളുന്ന ടൂർണമെന്റിന് മാറ്റമില്ല.

