കാളിപൂജ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഷാക്കിബിന് വധഭീഷണി; മാപ്പുചോദിച്ച് താരം

ധാക്ക∙ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന കാളിപൂജ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ നായകൻ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസന് വധഭീഷണി. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് സൂപ്പർതാരത്തിനു നേരെ വധഭീഷണി ഉയർന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെ കാളിപൂജ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ പരസ്യമായി മാപ്പുചോദിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 12നാണ് ഷാക്കിബ് കാളിപൂജ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

‘മുസ്‌ലിമായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, എന്റെ പ്രവൃത്തി ആരുടെയെങ്കിലും വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു’ – സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ ഷാക്കിബ് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷാക്കിബ്. അതിനിടെയാണ് താരം വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ടത്. ഒത്തുകളിക്കുന്നതിന് വാതുവയ്പ്പുകാർ സമീപിച്ച വിവരം അധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാണ് ഐസിസി ഷാക്കിബിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

കാളിപൂജ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിലൂടെ ഷാക്കിബ് ചെയ്തത് ദൈവനിന്ദയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്, താരത്തെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മൊഹ്സിൻ തലൂക്ദാർ എന്ന യുവാവ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയത്. ബംഗ്ലദേശിലെ സിൽഹറ്റിൽനിന്നുള്ള മൊഹ്സിനെ ബംഗ്ലദേശ് പൊലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കാളിപൂജ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഷാക്കിബ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം നൽകിയത്. കാളിപൂജ താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഷാക്കിബ്, അതിനുശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാത്രമാണ് താൻ പങ്കെടുത്തതെന്നും വിശദീകരിച്ചു. നേരത്തെ, കാളിപൂജ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഷാക്കിബ് വേദിയിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ‘കൊൽക്കത്ത എനിക്ക് വീടു പോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടം സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഞാൻ പാഴാക്കാറില്ല. ഇരു ഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നും ശക്തമായി തുടരണമെന്നാണ് നാമെല്ലാം പ്രാർഥിക്കുന്നത്’ – ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഷാക്കിബ് പറ‍ഞ്ഞു.

‘പൂജയുടെ ക്ഷണപത്രം കണ്ടവർക്ക് അറിയാം, എന്നെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ടല്ല ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ അവിടെയെത്തുന്നതിനു മുൻപ് ബംഗാളിലെ മന്ത്രിയായ ഫിർഹാദ് ഹക്കിം ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു’ – ഷാക്കിബ് വിവരിച്ചു. കാളിപൂജ നടന്ന പന്തലിൽവച്ച് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഘാടകരുടെ ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നും ഷാക്കിബ് വ്യക്തമാക്കി.

‘സ്വന്തം മതത്തെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ആ വേദിയിൽ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ വേദിയിലുള്ളപ്പോൾ മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ചയ്ക്കു വന്നിട്ടുമില്ല. ഇ‌സ്‌ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. ഇസ്‍ലാം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്ന ആളുമാണ്. നമ്മളെല്ലാം തെറ്റുകൾ വരുത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ, കൂടുതൽ നല്ലൊരു മുസ്‍ലിം ആകുന്നതിന് ആ തെറ്റുകളിൽനിന്ന് പാഠം പഠിക്കാനും തിരുത്താനുമാണ് എന്നും എന്റെ ശ്രമം’ – ഷാക്കിബ് പറഞ്ഞു.

‘സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടുനിൽക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ശക്തരായിരിക്കും. നമ്മൾ മുസ്‌ലിംകൾ എക്കാലവും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കും’ – ഷാക്കിബ് പറഞ്ഞു.

