‘അത് കോലിക്കുവേണ്ടി പൊട്ടിച്ചതല്ല, പഴയ പടക്കമാണ്’; വിശദീകരിച്ച് ആർസിബി

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് പ്രകൃതിയെ ‘നോവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന’ വിശദീകരണവുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമായ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ (ആർസിബി). ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനിടെ (ഐപിഎൽ) ചിത്രീകരിച്ച കോലിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷ വിഡിയോയിലെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് കാരണമായതിനു പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ആർസിബിയുടെ ട്വീറ്റ് എത്തിയത്. പ്രകൃതിസ്നേഹത്തന്റെ പേരിൽ ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ കോലി, സ്വന്തം ജന്മദിനം പടക്കം പൊട്ടിച്ചും കരിമരുന്ന് പ്രകടനം നടത്തിയും ആഘോഷിച്ചെന്നായിരുന്നു വിമർശനം.

മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത്തവണ ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ കോലി ആഹ്വാനം ചെയ്തതിൽനിന്നാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്നുള്ള ദീപാവലി സന്ദേശത്തിലാണ് പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുതലിന്റെ പേരിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പൂത്തിരി കത്തിച്ചുമുള്ള ആഘോഷങ്ങളെ കോലി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയത്. ‘നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എന്റെ ഹൃദ്യമായ ദീപാവലി ആശംസകള്‍. ഈ ദീപാവലി നാളിൽ ദൈവം എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സമ്പത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കൂ. മധുരവും ചിരാതുമായി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ലളിതമായി ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ’ – ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ കോലി പറഞ്ഞു.

വലിയ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ആഡംബര കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോലി, പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റുകളിലും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾ വന്നു. ഐപിഎലിൽ ഉൾപ്പെടെ കരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യവും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടെയൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയാറാകാത്ത കോലി, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ദീപാവലിക്ക് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതാണ് വിമർശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയത്.

ഇതിനിടെയാണ് യുഎഇയിൽവച്ചുള്ള കോലിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. വലിയ കരിമരുന്ന് പ്രകടനം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾവച്ച് കോലിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. കോലിയുടെ ദീപാവലി സന്ദേശവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷ വിഡിയോയും ചേർത്തും വച്ചുള്ള വിഡിയോകളും വൈറലായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഡിയോ പുറത്തിറക്കിയ ആർസിബിയുടെ വിശദീകരണം.

‘കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുകൾക്കുമൊപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷപ്രദവും സമാധാനപൂർണവുമായ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതൊരു വിശദീകരണ ട്വീറ്റാണ്. ആർസിബി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലെ കരിമരുന്ന് പ്രകടനം യുഎഇ ഫ്ലാഗ് ഡേ ആഘോഷങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പഴയ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ഇതുവരെ പുലർത്തിയിരുന്ന കരുതൽ ഇനിയും തുടരുന്നതായിരിക്കും’ – അവർ ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

