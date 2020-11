‘ഗോൾഡൻ ഡക്കാ’ക്കിയ ശേഷം കൈകൂപ്പി മാപ്പ്: റൗഫിന് അഫ്രീദിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ

കറാച്ചി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർതാരമാണ് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി. നാൽപ്പതാം വയസ്സിലും കളത്തിൽ സജീവമായി തുടരുന്ന താരം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുനഃരാരംഭിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (പിഎസ്എൽ) പ്ലേഓഫ് പോരാട്ടങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന താരം അഫ്രീദി തന്നെ.

കറാച്ചിയിൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന പിഎസ്എല്ലിന്റെ രണ്ടാം എലിമിനേറ്റർ പോരാട്ടത്തിൽ അഫ്രീദിയുടെ ടീമായ മുൾട്ടാൻ സുൽത്താൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലഹോർ ക്വാലൻഡേഴ്സ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഫൈനലിൽ ലഹോറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബാബർ അസമിന്റെ കറാച്ചി കിങ്സ് അവരുടെ ആദ്യ പിഎസ്എൽ കിരീടം നേടുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ പിഎസ്എല്ലിലെ കിരീടനേട്ടത്തേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ നിറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. ഞായറാഴ്ചത്തെ എലിമിനേറ്റർ പോരാട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗോൾഡൻ ഡക്കാക്കിയ ബോളർ ഹാരിസ് റൗഫിന് അഫ്രീദി നൽകിയ മറുപടിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചർച്ച. അഫ്രീദിയെ പൂജ്യത്തിൽ പുറത്താക്കിയ ഹാരിസ് റൗഫ്, അതിനുശേഷം സൂപ്പർതാരത്തോട് കൈകൂപ്പി മാപ്പു ചോദിക്കുന്ന വിഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ വൈറലായിരുന്നു.

ട്വിറ്ററിലാണ് ഹാരിസിന് മറുപടിയുമായി അഫ്രീദിയെത്തിയത്. ‘മികച്ചതും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ യോർക്കർ ആയിരുന്നു അത്. ഹാരിസ് വളരെ നന്നായി പന്തെറിഞ്ഞു! അടുത്ത തവണ ദയവായി വേഗത കുറച്ച് പന്തെറിയുക. സീസണിലുടനീളം ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ചതിന് സുൽത്താൻ ആരാധകർക്ക് നന്ദി.’– അഫ്രീദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഫൈനലിൽ ലഹോർ ക്വാലൻഡേഴ്സിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കറാച്ചി കിങ്സ് ചാംപ്യൻമാരായത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് ലഹോറിന് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 134 റൺസ് എടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ, 49 പന്തിൽ 69 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെനിന്ന നായകൻ ബാബർ അസമിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിൽ എട്ടുബോൾ ശേഷിക്കെ കറാച്ചി കിങ്സ് ലക്ഷ്യം മറികടന്നു.

English Summary: ‘Please bowl slow to me next time’: Shahid Afridi requests Haris Rauf after getting bowled off an ‘unplayable yorker’ in PSL match