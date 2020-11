‘ലോകകപ്പ് ടീമിലും ഈ 29കാരൻ വേണം’: ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ‘എക്സ്–ഫാക്ടറി’നെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്മൺ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് പലഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. ചില ‘പ്രമുഖർ’ ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തായപ്പോൾ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടുതലും ട്വന്റി20യിൽ കളിച്ചു മത്സരപരിചയമുള്ള മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള ഇടംകയ്യൻ പേസർ ടി.നടരാജന് നൽകിയ അവസരവും പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നില്ല. കൃത്യതയാർന്ന യോർക്കറുകളുമായി ഐപിഎല്ലിൽ കളംനിറഞ്ഞതാണ് നടരാജന് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്. 29കാരനായ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് താരത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ‘ടിക്കറ്റ്’ നൽകിയത് കുറച്ചു നേരത്തെയായി എന്നണ് പലരുടേയും അഭിപ്രായം.

എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽപെടാത്ത ഒരാളാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യൻ താരവും സൺറൈസേഴ്സിന്റെ ഉപദേശകനുമായ വി.വി.എസ്.ലക്ഷ്മൺ. ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 ടീമിലാണ് നടരാജൻ ഇടംപിടിച്ചത്. എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിന് മാത്രമല്ല, അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും നടരാജനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലക്ഷ്മൺ‌ പറഞ്ഞു.

‘അടുത്ത വർഷം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ പന്തെറിയാൻ മികച്ച ഒരാൾ വേണം. മുഹമ്മദ് ഷാമി, നവദീപ് സെയ്‌നി തുടങ്ങിയവർ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ‘എക്സ്-ഫാക്ടർ’ ഇടംകയ്യനായ നടരാജൻ ആയിരിക്കും.’ – ലക്ഷ്മൺ പറഞ്ഞു.

ടി.നടരാജൻ

‘ഐപിഎല്ലിൽ വിരാട് കോലിയുടേയും എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിന്റെയും ഉൾപ്പെടെ വിക്കറ്റുകൾ നടരാജൻ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. യോർക്കറുകളാണ് നടരാജന്റെ പ്രധാന ആയുധം. പക്ഷേ, ഐ‌പി‌എല്ലിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാത്ത നിരവധി തന്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെപക്കലുണ്ട്. ഷാർപ്പ് ബൗൺസർ, സ്ലോ വൺ, ഓഫ് കട്ടർ, ന്യൂ ബോളിൽ വിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ്.’ – ലക്ഷ്മൺ വിശദീകരിക്കുന്നു.

