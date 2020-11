ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഗൗസ് (53) അന്തരിച്ചു

ഹൈദരാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഗൗസ് അന്തരിച്ചു. 53 വയസ്സായിരുന്നു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കുറച്ചുകാലമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നിലവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ അംഗമാണ് സിറാജ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന സിറാജിന് പിതാവിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ലെന്നാണ് സൂചന.

ഹൈദരാബാദിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഗൗസ്, ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്താണ് മകനെ ക്രിക്കറ്റ് താരമാക്കി വളർത്തിയത്. യുഎഇയിൽ അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിനിടെ, ഗൗസ് രോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ സ്പെല്ലിലൂടെ സിറാജ് ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിന് വിജയം സമ്മാനിക്കുമ്പോഴും ഗൗസ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു.

‘നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തണം എന്ന് പിതാവ് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഉറപ്പായും ചെയ്തിരിക്കും’ – സിറാജ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്ന് പ്രതികരിച്ചു.

‘ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം വളർത്താനും ക്രിക്കറ്റ് താരമാകാനുള്ള സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാനും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് പണം കണ്ടെത്താൻ എന്റെ പിതാവ് അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ മരണം ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടമായത്. ഞാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിക്കുന്നത് കാണാൻ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അത് സാധിച്ചുകൊടുക്കാൻ എനിക്കായതാണ് ആശ്വാസം’ – സിറാജ് പറഞ്ഞു.

‘പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമാണ് മരണവിവരം എന്നെ അറിയിച്ചത്. കരുത്തനായിരിക്കാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എല്ലാ പന്തുണയും അവർ തരുന്നുണ്ട്’ – സിറാജ് പറഞ്ഞു.



