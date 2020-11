‘അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതു കണ്ടിട്ടേയില്ല: സച്ചിന്റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സ് അതാണ്’

ന്യൂഡൽഹി∙ സെഞ്ചുറികളിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ചയാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ‘ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ’. ഇതിൽ ഏഴെണ്ണം ബദ്ധവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സെഞ്ചുറി തികച്ച ഈ ഇന്നിങ്സുകളിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സ് ഏതാണ്? സച്ചിന്റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സ് ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണോ? അല്ലെന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇൻസമാം ഉൽ ഹഖിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് പാക്ക് ഇതിഹാസം ക്രിക്കറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ മികച്ച ഇന്നിങ്സിനെക്കുറിച്ച് വാചാലനായത്.

2003 ഐസിസി ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഇന്നിങ്സാണ് സച്ചിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച ഇന്നിങ്സായി ഇൻസമാം ഉൽ ഹഖ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ സെഞ്ചൂറിയനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 75 പന്തിൽ 98 റൺസാണ് സച്ചിൻ നേടിയത്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി സച്ചിന്റെ ഈ ‘ക്ലാസ് ഇന്നിങ്സ്’.

മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാൻ, ഓപ്പണർ സയീദ് അൻവറിന്റെ (126 പന്തിൽ 101 റൺസ്) സെഞ്ചുറിയുടെ ബലത്തിലാണ് 273 റൺസെന്ന അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടോട്ടൽ സ്കോറുകളിൽ ഒന്നു കുറിച്ചത്. പേസർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ബോളിങ് നിരയിലാകട്ടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പേസർമാരായ വസീം അക്രം, വഖാർ യൂനിസ്, ശുഐബ് അക്തർ എന്നിവരും. ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഏതാണ്ട് വിജയം ഉറപ്പിച്ചതു പോലെതന്നെ.

ഇൻസമാം ഉൽ ഹഖ്

എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാരായ വീരേന്ദർ സേവാഗും സച്ചിൻ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും പാക്ക് ബോളർമാരെ കാഴ്ചക്കാരാക്കി തകർത്തടിച്ചു. വെറും 5.3 ഓവറിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 50 കടന്നു. 14 പന്തിൽ 21 റൺസെടുത്ത സേവാഗിനെ വഖാർ യൂനിസ് ആണ് പുറത്താക്കിയത്. എന്നാൽ മറുവശത്ത് സച്ചിൽ തകർത്തടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

‘സച്ചിന്റെ ബാറ്റിങ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ബാറ്റ് ചെയ്ത രീതി, അദ്ദേഹം അതുപോലെ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ മുൻ‌പു കണ്ടിട്ടില്ല. സച്ചിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സ് അതായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലാതെ കളിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരമുള്ള ബോളർമാർക്കെതിരെ മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഇന്നിങ്സ് തന്നെ സച്ചിൻ കളിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ ബൗണ്ടറികൾ അടിച്ച രീതി ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ കളിക്കാൻ അതു സഹായകമായി.’ – ഇൻസമാം പറഞ്ഞു.

ആരെങ്കിലും സച്ചിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നിങ്സും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നും ഇൻസമാം പറഞ്ഞു. അർഹിച്ച സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായ സച്ചിനെ, 98ൽ നിൽക്കെ ശുഐബ് അക്തറാണ് പുറത്താക്കിയത്. പിന്നീട് അ‍ഞ്ചാം വിക്കറ്റിൽ 99 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് (76 പന്തിൽ 44*), യുവരാജ് സിങ് (53 പന്തിൽ 50*) എന്നിവർ ഇന്ത്യയെ അനായാസം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

