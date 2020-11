ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അധിക്ഷേപിച്ചാലും പ്രതികരിക്കില്ല: ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ‘വിനീതനായി’ വാർണർ

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ കരുത്തരുടെ പോരാട്ടം എന്നതിനു പുറമേ, വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം എന്ന നിലയിലും പ്രശസ്തമാണ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കിടെ ഓസീസ്– ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടില്‍ തർക്കങ്ങളിലേർപ്പെടുന്നതു പതിവു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ടീം ഇന്ത്യയോട് ഓസ്ട്രേലിയ വ്യത്യസ്തമായ നയമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുകയെന്നാണ് ഓസീസ് ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണറിന്റെ അവകാശവാദം. വികാരങ്ങൾ അടക്കിവച്ച് അത് ക്രിക്കറ്റിൽ കാണിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വാര്‍ണർ പറഞ്ഞു.



ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് ശേഷം വിരാട് കോലി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുമെന്നും വാർണർ പറഞ്ഞു. വിരാട് കോലിയുടെ മടക്കത്തിന് ശേഷം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ ‘സ്ലെഡ്ജിങ്’ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാലും ശാന്തനായി കളിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വാർണർ ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 34 വയസ്സായി. മുപ്പതുകളിലായതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രിക്കറ്റിൽ എന്റെ ദിനങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ ബാറ്റു ചെയ്യാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്.



ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഞാൻ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ ബാറ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ 12–24 മാസക്കാലം അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണു ശ്രമിച്ചത്. ക്ഷമ പഠിച്ചതിനു പിന്നിൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്കും പങ്കുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ കളിക്കാൻ രോഹിത് ശർമയില്ലാത്തത് ഇന്ത്യയ്ക്കു വൻ തിരിച്ചടിയാണെന്നും വാർണർ പറഞ്ഞു. കെ.എൽ. രാഹുൽ, ശിഖർ ധവാൻ, മായങ്ക് അഗർവാൾ തുടങ്ങി മികച്ച ഫോമിലുള്ള താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഐപിഎൽ കളിച്ചവരാണ്.



എപ്പോഴും ടീമിനെ നയിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മൂന്നോ, നാലോ താരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിലുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് തന്ത്രങ്ങളിൽ നല്ല അറിവുള്ള താരമാണ് അജിൻക്യ രഹാനെ. സമാധാനത്തോടെ കളിക്കുകയെന്നതാണു രഹാനെയുടെ രീതിയെന്നും വാർണർ പ്രതികരിച്ചു. നവംബര്‍ 27ന് ഏകദിന പരമ്പരയോടെയാണ് ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത്. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങൾക്കു ശേഷം ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും നടക്കും.



English Summary: David Warner says Australia 'trying not to engage' in verbal volleys