അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ; സങ്കടം ഉള്ളിലൊതുക്കി, പരമ്പര പിടിക്കാൻ സിറാജ്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇനിയൊരിക്കലും എന്റെ പിതാവിനെ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല– 2017ൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് സിറാജ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. 2.6 കോടിക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് സിറാജിനെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഓട്ടോ ഓടിച്ച് കുടുംബം നോക്കിയിരുന്ന പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഗൗസിന് ഏറെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം സിറാജ് തൊട്ടുപിന്നാലെ സമ്മാനിച്ചു. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ദേശീയ ടീമിലേക്കും താരത്തിന് 2017ൽ തന്നെ അവസരം ലഭിച്ചു. 2017ൽ രാജ്കോട്ടിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം.



ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളും കഠിനാധ്വാനവും ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള പ്രണയവും സിറാജിനെ രാജ്യത്തെ മികച്ച ബോളർമാരിൽ മുൻനിരയിലെത്തിച്ചു. ഒപ്പം പിതാവിനെ വീണ്ടും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയാക്കില്ലെന്ന വാക്കും താരം പാലിച്ചു. ഏറെ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സിറാജിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് മോഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ഗൗസ് എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത്. യുഎഇയിൽ ഐപിഎൽ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലേക്കു വിളിയെത്തിയത്. ഈ വിവരം അറിയിക്കാൻ താരം ആദ്യം വിളിച്ചത് പിതാവിനെയായിരുന്നു. ‘ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സിലക്ഷൻ ലഭിച്ചതായും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുമെന്നും താരം മുഹമ്മദ് ഗൗസിനോടു പറഞ്ഞു. ഇതോടെ സിറാജും കുടുംബവും ആവേശത്തിലായി.



എന്നാൽ മകൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നതു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം സിറാജിന്റെ പിതാവിന് ലഭിച്ചില്ല. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഗൗസ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലെ വീട്ടിൽവച്ച് മരിച്ചു. ഈ സമയം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ക്വാറന്റീനിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ താരം. മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് സിറാജ് പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നെന്ന് സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഇസ്മയില്‍ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. സിറാജ് പിതാവുമായി ഏറെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. അച്ഛനെ വിളിച്ച് അവൻ കരഞ്ഞു– മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിൽ വ്യക്തമാക്കി.



ദൈവം സിറാജിന് കരുത്തുപകരട്ടെ, എനിക്കും ഏറെ ദുഃഖമുണ്ട്. എന്റെ കൂടെ എന്റെ കുടുംബമുണ്ട്. എന്നാൽ സിറാജ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പിതാവിന്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ താരത്തിന് തിരികെ വരണമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ഞാനാണു നിർദേശിച്ചത്. സിറാജിന് അച്ഛനിൽനിന്ന് ഏറെ സ്നേഹം ലഭിച്ചിരുന്നു. നഷ്ടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും ഇനി അതു മാറില്ലെന്നും ഞാനാണ് സിറാജിനോടു പറഞ്ഞത്– ഇസ്മയിൽ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ടീമിനോടൊപ്പം നില്‍ക്കാൻ സിറാജ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.



ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുൾപ്പെടെയുള്ളവർ സിറാജിന്റെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമാണ് സിറാജിന് മാനസിക പിന്തുണ നൽകി ഒപ്പമുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജരുമായി സംസാരിച്ചതായും സിറാജിന്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. സിറാജിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് വിരാട് ഭായ്ക്കും രവി സാറിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സഹതാരങ്ങളും സിറാജിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കൂടെയുണ്ട്. പിതാവിന് ആദരമർപ്പിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് സിറാജ് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ളതായും സഹോദരൻ വ്യക്തമാക്കി.



