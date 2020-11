വിരാട് കോലി അടുത്തുതന്നെ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്തും: ഹർഭജൻ സിങ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉടൻ തന്നെ ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്തുമെന്ന് മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ്. 2021 ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് വിജയിക്കുകയെന്നതു വലിയ കാര്യമാണ്. ഏതൊരു ക്യാപ്റ്റനും അത് ആഗ്രഹിക്കും. അത് കോലിയെ വലിയ താരമാക്കില്ല. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം വലിയ താരമാണ്. എന്നാൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റനെന്ന കാര്യം കൂടി കോലിയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. ഒരു ട്രോഫിയും സ്വന്തമാക്കാതെ കോലി കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല.



എന്തായാലും അടുത്തു തന്നെ കോലി ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്തും. ഒരുപക്ഷേ അത് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിജയം ആകാം– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു. റെക്കോര്‍ഡുകൾ തകർത്തു മുന്നേറുന്ന കോലിയെ നിലവിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായാണു വിലയിരുത്തുന്നത്. 32 വയസ്സുകാരനായ കോലി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 70 സെഞ്ചുറികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി.



അതേസമയം ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലെ ഒരു ട്രോഫി എന്നത് ഇപ്പോഴും കോലിയുടെ സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്. 2017 ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫിയിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിലെത്തിയെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാനോടു പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ സെമി ഫൈനലിലെത്തിയ ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റു പുറത്തായി.



English Summary: The time is very near where Virat Kohli will be lifting the World Cup: Harbhajan Singh