‘അതിവേഗത്തിൽ പന്തെറിയണം; പക്ഷേ ‘മരുന്ന്’ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ‌ തയാറായില്ല’

ഇസ്‍‌ലാമബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതിവേഗത്തില്‍ പന്തെറിയുന്നതിനായി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ തനിക്ക് പല തവണ നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നതായി ശുഐബ് അക്തർ. എന്നാൽ 100 കെഎംഎച്ചിന് മുകളിൽ വേഗതയിൽ പന്തെറിയുന്നതിനായി തനിക്ക് കൃത്രിമ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചതെന്നും അക്തർ അവകാശപ്പെട്ടു.



ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തായിരുന്നു അത്. വേഗത്തിൽ പന്തെറിയാൻ നിനക്കു സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ‘മരുന്ന്’ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ചിലര്‍ എന്നോടു നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ അതു ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും തയാറായില്ല– പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആന്റി നർകോട്ടിക്സ് ഫോഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അക്തർ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.



മോശം കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് മുഹമ്മദ് ആമിറിന്റെ കരിയർ നശിപ്പിച്ചതെന്നും അക്തർ വ്യക്തമാക്കി. 2010 ലെ ഒത്തുകളി വിവാദത്തെ തുടർന്നാണ് മുഹമ്മദ് ആമിർ, സൽമാൻ ബട്ട്. മുഹമ്മദ് ആസിഫ് എന്നിവർ ഒത്തുകളി വിവാദത്തില്‍പെടുന്നത്. ആമിർ പിന്നീട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും ബട്ട്, ആസിഫ് എന്നിവരുടെ കരിയർ അതോടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു.



