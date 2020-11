1992 ലോകകപ്പ് ജഴ്സി വീണ്ടും ധരിക്കാൻ ടീം ഇന്ത്യ; ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ശിഖർ ധവാൻ

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ‘പഴയ’ ജഴ്സി ധരിച്ച് കളിക്കാനിറങ്ങാന്‍ ടീം ഇന്ത്യ. 1992 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ധരിച്ച ജഴ്സിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള കിറ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയും ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയെന്നാണു വിവരം. പുതിയ ജഴ്സി ധരിച്ച ഫോട്ടോ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.

ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസീലന്‍ഡിലുമായാണ് 1992ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. നേവി ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ള ജഴ്സിയിൽ മുതുകിന്റെ ഭാഗത്ത് വിവിധ നിറങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പോൺസർമാരായ ബൈജുസ്, എംപിഎൽ എന്നിവയുടെ ലോഗോകളും ജഴ്സിയിലുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയാണ് പഴയ ജഴ്സികൾ ധരിച്ച് കളിക്കാനിറങ്ങുന്ന രീതി ക്രിക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. 2018–19ല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ ഓസീസ് താരങ്ങൾ കളിക്കാനിറങ്ങിയത് 1985 ലോകകപ്പ് ജഴ്സിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാണ്.

ഈ വർഷം ആദ്യം 1999 ലെ ലോകകപ്പ് ജഴ്സികൾ അണിഞ്ഞ് ഓസ്ട്രേലിയ– ന്യൂസീലൻഡ് ടീമുകൾ കളിക്കാനിറങ്ങി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ മൂന്ന് വീതം ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും നാല് ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുക. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 2–1ന് ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. 9 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‍വെ ടീമുകൾക്കെതിരായ മത്സരങ്ങൾ കോവിഡ് കാരണം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.



English Summary: India to wear 1992 World Cup jersey in Australia ODIs, Shikhar Dhawan tweets photo in new kit