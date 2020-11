‘സ്പാർക്ക്’ ചർച്ചകൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല, പ്രതികരിച്ച് ചെന്നൈ യുവതാരം; ധോണിക്ക് പിന്തുണ

മുംബൈ∙ 2020 ഐപിഎൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് തിരിച്ചടികളാണു സമ്മാനിച്ചത്. ടീമിന്റെ തുടർതോൽവികളെ തുടർന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ചപോലെയല്ല നടക്കുന്നതെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണി തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ടീമിൽ ‘സ്പാർക്കുള്ള’ യുവതാരങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന ധോണിയുടെ പരാമർശവും വിവാദമായിരുന്നു. എൻ. ജഗദീശൻ, ഋതുരാജ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ് തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ധോണി അർഹിക്കുന്ന അവസരം നൽകിയില്ലെന്നും വിമർശനമുയർന്നു.



ഐപിഎൽ സീസൺ അവസാനിച്ച് ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവക്രിക്കറ്റ് താരം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്. ധോണിക്ക് തന്റെ ബാറ്റിങ് രീതി വളരെയേറെ ഇഷ്ടമാണെന്നാണു താരം പറയുന്നത്. ധോണിയുടെ വാക്കുകൾ ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാകാമെന്നും ഗെയ്‍ക്‌വാദ് വ്യക്തമാക്കി. നെറ്റ്സിൽ ധോണി ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാറുണ്ട്. ധോണിയുടെ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്കു വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. ധോണി എന്താണു പറഞ്ഞതെന്നു വായിച്ചിട്ടില്ല.



അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിട്ടു തന്നെയായിരിക്കും അതു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആളുകൾ അതു മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കും എടുത്തത്. ഐപിഎല്ലിന് തൊട്ടുമുൻപ് കോവിഡ് ബാധിതനായപ്പോൾ ധോണിയാണു പിന്തുണ നൽകിയതെന്നും ഗെയ്‍ക‍്‌വാദ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടരുതെന്നു ധോണി ഉപദേശിച്ചിരുന്നതായും ഗെ‍യ്‍ക്‌വാദ് പറഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലിൽ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരമാണ് ഗെയ്‍ക്‌വാദ്. തുടർച്ചയായി മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ താരം അർധസെഞ്ചുറി നേടി.



ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനെതിരെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജഗദീശനെയും ഗെ‍യ്‍ക്‌വാദിനെയും പോലുള്ള താരങ്ങളെ ഒന്നോ രണ്ടോ മത്സരങ്ങളിൽ കളിപ്പിച്ച ശേഷം പുറത്തിരുത്തുന്നതാണു ആരാധകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്ന കേദാർ ജാദവിനെപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾക്കു ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.



ചെന്നൈ പരാജയം തുടർക്കഥയാക്കിയതോടെയാണ് യുവാക്കളെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നത്. ചെന്നൈ ടീമിൽ കളിപ്പിക്കാനുള്ളത്ര ‘സ്പാർക്ക്’ ഒരു യുവതാരത്തിലും കണ്ടില്ലെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ധോണി പ്രതികരിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ധോണിക്കെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് വിമർശനമുയർന്നു.



