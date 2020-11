കോലി മോശം ക്യാപ്റ്റനല്ല, പക്ഷേ മികച്ചത് രോഹിത് ശർമയാണ്: ഗൗതം ഗംഭീർ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയേക്കാൾ മികച്ചത് രോഹിത് ശർമയാണെന്ന വാദവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീർ. വിരാട് കോലി മോശം ക്യാപ്റ്റനാണെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ രോഹിത് ശർമയാണു മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ. ഇവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവുകൾ തമ്മിൽ വളരെയേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നും ഗൗതം ഗംഭീർ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രോഹിത് ശർമയുടേയും കോലിയുടേയും ഐപിഎല്ലിലെ പ്രകടനങ്ങളെയും വിലയിരുത്തണം. താരങ്ങളെ ഐപിഎല്ലിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കാമെങ്കിൽ, ക്യാപ്റ്റൻമാരെയും അങ്ങനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ എന്താണു കുഴപ്പം? ഇത് സ്വീകരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഐപിഎല്ലിലെ ബാറ്റിങ്, ബോളിങ് പ്രകടനങ്ങളും വിലയിരുത്തരുതെന്നും ഗംഭീര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



അഞ്ച് കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകനായ രോഹിത് ശർമ ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ്. അതേസമയം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് ഒരു തവണ പോലും ഐപിഎല്ലിൽ ഒന്നാമതെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2013 ലാണ് കോലി ബാംഗ്ലൂർ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. 2016ൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായതാണ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം.



