കോലിക്കും രോഹിതിനും എതിരെ പാക്ക് ലീഗിൽ പന്തെറിയണം: ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് ആമിർ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുകളായ ഐപിഎൽ, പിഎസ്എൽ (പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ‌ ലീഗ്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു കളിക്കണമെന്ന് പാക്ക് പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ആമിർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായ രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി എന്നിവർക്കെതിരെ പന്തെറിയാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതായും ആമിർ വ്യക്തമാക്കി. ഇരു താരങ്ങളും പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പര്‍ ലീഗിൽ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തേനെയെന്നും ആമിർ അവകാശപ്പെട്ടു. മുഹമ്മദ് ആമിർ കരിയറിൽ ഇതുവരെയും ഐപിഎല്ലിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല.



മറ്റേതൊരു കായികയിനത്തേയും പോലെ ക്രിക്കറ്റിനേയും രാഷ്ട്രീയത്തേയും മാറ്റിനിർത്തണമെന്നാണു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. വിരാട് കോലിക്കും രോഹിത് ശര്‍മയ്ക്കും എതിരെ പന്തെറിയാൻ സാധിക്കുന്നതു വലിയ കാര്യമാണ്– ക്രിക്കറ്റ് പാക്കിസ്ഥാന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആമിർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലേയും പാക്കിസ്ഥാനിലേയും ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുകളിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നതു താരങ്ങൾക്കു ഗുണകരമാകുമെന്നും ആമിർ അവകാശപ്പെട്ടു. വിരാട് കോലിയുമായി പാക്ക് താരം ബാബർ അസമിനെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പന്തെറിയുക ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്നും ആമിർ പ്രതികരിച്ചു.



ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ സീസണിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളും കളിച്ചിരുന്നു. ശുഐബ് അക്തറും ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുമുൾപ്പെടെ 11 പാക്ക് താരങ്ങളാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ടീമുകൾക്കു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്. മുഹമ്മദ് ആമിറിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളായ ബിസിസിഐ പാക്ക് താരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎല്ലിൽ വിലക്ക് ഏർപെടുത്തിയതിനു ശേഷവും ഒരു പാക്ക് താരം ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ചു. അസർ മഹമൂദാണ് അത്. അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഐപിഎല്ലിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നത്. ശ്രീലങ്കയിലെ ലങ്കൻ പ്രീമിയർ‌ ലീഗിൽ ഗല്ലെ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ താരമാണ് ആമിർ.



