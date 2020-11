സ്നേഹവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരാം: അഫ്ഗാനെ ക്രിക്കറ്റിന് ക്ഷണിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പരമ്പരയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. ആദ്യമായി അംഗീകൃത പരമ്പര കളിക്കാമെന്നാണു പാക്കിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം. പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ കാബുൾ സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ നീക്കം. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സ്നേഹവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരാൻ പരമ്പരയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തലവന്‍ വസീംഖാൻ പ്രതികരിച്ചു.



2011 മേയിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അവസാനമായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ കളിക്കാനെത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ മത്സരത്തിന് ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് പദവി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. അഫ്ഗാനും താലിബാനും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2021 ൽ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര നടത്താമെന്നാണു നിലവിലെ ധാരണ. അതു നടന്നില്ലെങ്കിൽ 2022 ൽ നടത്തും.



പാക്കിസ്ഥാൻ– അഫ്ഗാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലൂടെ സ്നേഹവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. 2021 ൽ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ 2022. ശക്തരായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നാൽ ശക്തമായ ഏഷ്യൻ ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അർഥം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടത്തെ ക്രിക്കറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ തുടരും– വസീംഖാന്‍ പറഞ്ഞതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 1980 മുതലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റുമായി അടുക്കുന്നത്.



അയർലന്‍ഡ്, സ്കോട്‍‌ലൻഡ്, ഹോങ്‌കോങ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സാധാരണ കളിക്കാറുള്ളത്. ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളില്‍ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ അഫ്ഗാന്‍ ഏതു വമ്പൻമാരെയും അട്ടിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ടീമാണെന്ന് ഇതിനകം തെളിയിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്.



English Summary: Pakistan invites Afghanistan for their first ever recognized tour