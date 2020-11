രോഹിതും ഇഷാന്തും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് പോകേണ്ടെന്ന് ബിസിസിഐ; വീണ്ടും തിരിച്ചടി

മുംബൈ∙ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമയും ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ഇഷാന്ത് ശര്‍മയും കളിച്ചേക്കില്ല. രണ്ടു താരങ്ങളും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കിയതായി ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഐപിഎല്ലിനിടെ പരുക്കേറ്റ രോഹിതിനെയും ഇഷാന്തിനെയും ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇവരുടെ പരുക്ക് ഭേദമായാൽ കളിപ്പിക്കാം എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ബിസിസിഐ.



എന്നാൽ രണ്ടു താരങ്ങളും ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നതിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് പൂർണമായും നേടിയിട്ടില്ലെന്നാണു ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോയാല്‍ തന്നെ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ടതിനാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ ഇവർക്കു കളിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് രോഹിതും ഇഷാന്തും ടീമിന്റെ ഭാഗമാകില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങള്‍ തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടക്കം മുതൽ ഇരുവരും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആസൂത്രണങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നെന്നാണു ബിസിസിഐ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.



ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങും. രോഹിതും ഇഷാന്തും ടീമിന്റെ ഭാഗമല്ല. നാല് മത്സരങ്ങൾക്കായി 18 അംഗ ടീമിനെയാണു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിരാട് കോലി മടങ്ങുന്നതോടെ, ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റ് കളിച്ചേക്കുമെന്നും ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിതാവ് കോവിഡ് രോഗിയായതിനെ തുടർന്ന് ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾക്കു ശേഷം രോഹിത് ശർമ ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു.



14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണു രോഹിത് ശര്‍മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകാൻ അനുമതി ലഭിക്കുമോയെന്നും ഉറപ്പില്ല. അടുത്ത മാസം 12–ാം തീയതി രോഹിത് ശര്‍മക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പോകുക?. വിമാനങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല. ഇനി പോയാൽ തന്നെ അവിടെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഏകാന്തവാസം പൂർത്തിയാക്കണം. പൂർണ സജ്ജമായി അദ്ദേഹത്തെ എന്നു ലഭിക്കാനാണ്. രോഹിത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോകില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം– ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളുടെ നിലപാട് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



English Summary: Rohit Sharma, Ishant Sharma were never going to fly to Australia: BCCI