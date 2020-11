ന്യൂസിലൻഡിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ 6 പേർക്ക് കോവിഡ്

വെല്ലിങ്ടൻ ∙ ട്വന്റി20, ടെസ്റ്റ് സീരീസിനായി ന്യൂസിലൻഡിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ആറു പേർക്ക് കോവിഡ് –19 പോസിറ്റീവായി. ഇവർ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനിലാണ്. മറ്റു ടീം അംഗങ്ങളും അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിസരത്തു മാത്രമായി ഒതുങ്ങണം. സാമൂഹിക ഇടപെടൽ അനുവദിക്കില്ല. ഇതോടെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമോയെന്ന കാര്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.

പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ, സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങി 53 അംഗ സംഘമാണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ നവംബർ 24ന് എത്തിയത്. അന്നു തന്നെ ശേഖരിച്ച സ്രവങ്ങളുടെ പരിശോധനാഫലമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് വ്യാഴാഴ്ച സർക്കാർ പുറത്തു വിട്ടത്. ഇതോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ, ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളും ഏറെ നിരാശയിലാണ്.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നു സംഘം യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നുവെന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് അധികൃതർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിലായി മൂന്ന് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും രണ്ട് ടെസ്റ്റുമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരം ഡിസംബർ 18 ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ്.

