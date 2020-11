ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ട ഓൾറൗണ്ടർ പാണ്ഡ്യ കുടുംബത്തിലുണ്ട്: ക്രുനാലിനെ ചൂണ്ടി ഹാർദിക്!

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഓൾറൗണ്ടർ ക്ഷാമത്തിനുള്ള പരിഹാരം തന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ്, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയിലേക്ക് ഹാർദിക് വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഓൾറൗണ്ടർ ക്ഷാമത്തിനുള്ള പരിഹാരം പാണ്ഡ്യ കുടുംബത്തിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഹാർദിക്കിന്റെ പരാമർശം. പരുക്കിൽനിന്ന് മുക്തനായി വരുന്ന ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ബോളിങ്ങിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നതോടെ ആറാം ബോളറുടെ റോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന താരങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലില്ല. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിക്കു കാരണമായി ആറാം ബോളറുടെ അഭാവവും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ഹാർദിക്കിന്റെ പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) 13–ാം സീസണിൽ ചാംപ്യൻമാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണെങ്കിലും, ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതുവരെ കളിച്ച 18 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 121 റൺസും 14 വിക്കറ്റുകളുമാണ് ചേട്ടൻ പാണ്ഡ്യയുടെ സമ്പാദ്യം.

‘ഇത് (ഓൾറൗണ്ടർ ക്ഷാമം) എന്നും വലിയൊരു ചോദ്യമായി നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്. അത്തരമൊരാളെ നാം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഞാൻ കളത്തിലെത്തുന്ന സമയത്തുപോലും സ്വപ്നം കണ്ട രീതിയിലുള്ള ഓൾറൗണ്ടറായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ബോളിങ്ങിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഓൾറൗണ്ടറാക്കി ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി. ബോളിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു’ – പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ കനത്ത പ്രഹരമേറ്റു വാങ്ങിയതോടെയാണ് ആറാം ബോളറുടെ അഭാവം ചർച്ചയായത്. സിഡ്നിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ തകർത്തടിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 374 റൺസാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഓസീസിന്റെ ഉയർന്ന ഏകദിന സ്കോറാണിത്. പ്രധാന ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര 10 ഓവറിൽ വഴങ്ങിയത് 73 റൺസാണ്. നവ്ദീപ് സെയ്നി – യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് 20 ഓവറിൽ 172 റൺസ് വഴങ്ങി. 10 ഓവറിൽ 59 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്ത മുഹമ്മദ് ഷമി മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ടുനിന്നത്.

‘അഞ്ച് ബോളർമാരുമായി കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് എന്നും വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതിലൊരാൾക്ക് അത് മോശം ദിനമാണെങ്കിൽ ബോളിങ്ങിന് ഒരാൾ കൂടി വേണ്ടിവരും. പരുക്കിനേക്കാൾ പ്രധാന ബോളർമാരിൽ ഒരാൾ മോശം ഫോമിലാകുമ്പോഴാണ് ആറാം ബോളർ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത്. ഒന്നുകിൽ പുതിയൊരു താരത്തെ കണ്ടെത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരത്തെ ആവശ്യാനുസരണം വളർത്തിയെടുക്കണം’ – പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു.

‘എന്തായാലും പാണ്ഡ്യ കുടുംബത്തിലേക്കൊന്നു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അവിടെ ഒരാൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്’ – ഹാർദിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

