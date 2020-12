കാൻബറ∙ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഏകദിന പരമ്പരയിലും സമ്പൂർണ തോൽവിയെന്ന നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം? വേദിമാറ്റവും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണറിന്റെ പരുക്കും മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ടീമിന്റെ തലവര മാറ്റിക്കുറിക്കുമോ? കാൻബറയിൽ ബുധനാഴ്ച മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിരാട് കോലിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലതാണ്. ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ഓസീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കു മുന്നിൽ പൂർണമായും നിരായുധരായിപ്പോയ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ എപ്രകാരം പന്തെറിയുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ലോകത്തിലെ തന്നെ മുൻനിര പേസർമാരായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും മുഹമ്മദ് ഷമിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഓസീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ‘കൈകാര്യം’ ചെയ്തത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും മുൻപ് ഈ വർഷമാദ്യം ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ സമ്പൂർണ തോൽവി വഴങ്ങിയ ടീമാണ് ഇന്ത്യ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഭീഷണികൾ മറികടന്ന് കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴും അതേ വിധി തന്നെയാണോ ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ നടന്ന സിഡ്നിക്കു പുറത്ത് ഈ പരമ്പരയിൽ ആദ്യമായി ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നതും നാളെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണർ പരുക്കുമൂലം ടീമിനു പുറത്തായതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ്. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറി കുറിച്ച വാർണർ, ക്യാപ്റ്റൻ ആരോൺ ഫിഞ്ചിനൊപ്പം സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്താണ് ഓസീസിന് മോഹിച്ച തുടക്കം സമ്മാനിച്ചത്.

ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമ്പോഴും, ബോളർമാരുടെ കൈവിട്ട കളിയാണ് ഇന്ത്യയെ കുഴയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും ഓസീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്കു മേൽ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കളത്തിൽ. ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിക്കാൻ തന്നെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ 20 ഓവറിലധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നതിലുണ്ട്, ബോളിങ്ങിലെ മൂർച്ചക്കുറവ്. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 28–ാം ഓവറിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ 23–ാം ഓവറിൽത്തന്നെ ഓപ്പണർമാരെ പിരിക്കാനായി. ഷമി, ബുമ്ര എന്നിവരിൽ ഒരാൾക്കു പകരം ദീപക് ചാഹറിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കന്നി ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനായി ടീമിലെത്തിച്ച അതിവേഗ ബോളർ നവ്ദീപ് സെയ്നിയും തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തി. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 10 ഓവറിൽ 83 റൺസാണ് സെയ്നി വഴങ്ങിയത്. ഓവറിൽ ശരാശരി എട്ട് റൺസിലധികം. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ വഴങ്ങിയത് ഏഴ് ഓവറിൽ 70 റൺസ്. ഓവറിൽ ശരാശരി 10 റൺസ്! ടീമിന്റെ സ്പിൻ പ്രതീക്ഷയായ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലിന്റെ കാര്യവും ദയനീയമാണ്. ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ വഴങ്ങിയത് 10 ഓവറിൽ 89 റൺസ്. ടീമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ‘തല്ലുകൊള്ളി’യും ചെഹൽ തന്നെ. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടു. ഒൻപത് ഓവറിൽ വഴങ്ങിയത് 71 റൺസ്! കൂട്ടത്തിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനാകുന്നില്ലെന്ന പോരായ്മയുണ്ട്. ബോളർമാർ നിരാശപ്പെടുത്തിയതോടെ വിശ്രമത്തിലുള്ള ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, മായങ്ക് അഗർവാൾ തുടങ്ങിയവർക്കും രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി പന്തു നൽകി.

അതേസമയം, ബാറ്റിങ്ങിൽ അത്രകണ്ട് ആശങ്കപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും കൂറ്റൻ സ്കോറിനു മുന്നിൽ വീണുപോയെങ്കിലും, രണ്ട് തവണയും ഇന്ത്യ 300 റൺസിനു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തു. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനും ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോൾ, രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും കെ.എൽ. രാഹുലും അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടു. ബാറ്റ്സ്മാൻ ആഞ്ഞുപിടിച്ചിട്ടും എത്താവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ഓസീസ് സ്കോർ എന്നതാണ് വസ്തുത. പ്രത്യേകിച്ചും രോഹിത് ശർമയുടെ അഭാവത്തിൽ.

