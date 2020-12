ആ ‘ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ’യിലെ നായകൻ ദിപൻ; നായിക ഓസ്ട്രേലിയക്കാരി റോസ്!

ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെ ഗാലറിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ യുവതിയോടു വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തി, വൈറലായ ആ ഇന്ത്യൻ യുവാവ് ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നുള്ള ദിപൻ മണ്ഡല്യ. സുഹൃത്ത് റോസ് വിംബഷിനു മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തുന്ന ദിപന്റെ ദൃശ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഇവരുടെ പ്രണയത്തിനു പിന്നിലെ രസകരമായ കഥ പുറത്തുവന്നത്.

ഇരുവർക്കുമിടയിൽ സൗഹൃദം ഉടലെടുക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിനും കാരണമായത് ക്രിക്കറ്റായതിനാലാണ് ദിപൻ വിവാഹാഭ്യർഥനയ്ക്ക് ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. രണ്ടുപേരും സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കടുത്ത ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരാണ്. 4 വർഷം മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ ദിപൻ, 2 വർഷമായി മെൽബണിലേക്കു മാറിയിട്ട്.

മെൽബണിലെ ദിപന്റെ താമസസ്ഥലത്തെ മുൻ വാടകക്കാരിയായിരുന്നു റോസ്. റോസിന്റെ പേരിലെത്തുന്ന കത്തുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ആദ്യമായി അവരെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ, കോഫിയിൽ തുടങ്ങി ക്രിക്കറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബന്ധം വളരുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിനിടെ വിവാഹാഭ്യർഥന നടത്തുന്നതിനു ദിപൻ ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപേ പദ്ധതിയിട്ടതാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരെപ്പോലും വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് അധികൃതരോട് ആഗ്രഹം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർക്കു സമ്മതം. ‘ചേസിങ്ങിനിടെ 20 ഓവർ പിന്നിട്ടാൽ ശുഭമുഹൂർത്തം! എല്ലാ ക്യാമറകളും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം’ – അവർ സമയം കുറിച്ചു. കളി കാണുകയായിരുന്നെങ്കിലും ആ നിമിഷം വരെ ദിപൻ തന്റെ അവസരത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. റോസിന് വലിയ സർപ്രൈസായെങ്കിലും അവരും അപൂർവ നിമിഷം നന്നായി ആസ്വദിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇവിടത്തെ രീതിയിൽ വിവാഹത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇരുവരും. റോസ് മെൽബണിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയാണ്. സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിങ് അനലിസ്റ്റാണ് ദിപൻ മണ്ഡല്യ.

കടുത്ത മത്സരത്തിനിടെ നിനയ്ക്കാതെയെത്തിയ പ്രണയ നിമിഷത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലൈവിൽ കമന്റേറ്റർ ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഇതു കണ്ടുനിന്ന ഓസീസ് താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെലും വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റോസ് സമ്മതമറിയിച്ചതോടെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി.

