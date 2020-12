യുഎസ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപത്തിന് ഷാറൂഖ് ഖാൻ

കൊൽക്കത്ത ∙ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് യുഎസ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. യുഎസിലെ മേജർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഉടൻ വരാൻ പോകുന്ന ട്വന്റി20 ടൂർണമെന്റിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ടീമിനെ ഇറക്കും. അമേരിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് എന്റർപ്രൈസുമായി (എയ്സ്) സഹകരിച്ചാകും നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ യുഎസ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രവേശം. യുഎസിൽ ക്രിക്കറ്റിനു പ്രചാരം കുറവാണെങ്കിലും ഐപിഎൽ മാതൃകയിലുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിലൂടെ ഏഷ്യൻ വംശജരുടെയും മറ്റും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാമെന്നാണു സംഘാടകരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. നടി ജൂഹി ചൗള, ഭർത്താവ് ജയ് മേത്ത എന്നിവർക്കും നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുണ്ട്.



English Summary: Shah Rukh Khan Buys The LA Franchise In The Upcoming US Cricket Tournament