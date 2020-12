കാൻബറ∙ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മോശം പ്രകടനം തുടരുമ്പോഴും റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തം പേരിലാക്കുന്ന പതിവ് തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു റെക്കോർഡാണ് ഇത്തവണ കോലി സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്. ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 12,000 റൺസ് എന്ന നാഴികക്കല്ലു പിന്നിടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടമാണ് കാൻബറയിൽ കോലിക്ക് ലഭിച്ചത്. 242–ാം ഏകദിന ഇന്നിങ്സിലാണ് കോലി 12,000 റൺസ് പിന്നിട്ടത്. അതേസമയം, തന്റെ 300–ാം ഏകദിന ഇന്നിങ്സിലാണ് സച്ചിൻ 12,000 റൺസ് തികച്ചത്. കോലിക്ക് ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടിവന്നത് സച്ചിനേക്കാൾ 58 ഇന്നിങ്സ് കുറച്ചു മാത്രം!

കാൻബറ ഏകദിനത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ 241 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 11,977 റൺസായിരുന്നു കോലിയുടെ സമ്പാദ്യം. ഒരിക്കൽക്കൂടി ബാറ്റിങ് തകർച്ചയുടെ നടുവിൽ ക്രീസിലെത്തിയ കോലി, മറ്റൊരു തകർപ്പൻ ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചാണ് തിരികെ കയറിയത്. 26 റൺസിനിടെ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായപ്പോൾ കളത്തിലിറങ്ങിയ കോലി, ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനൊപ്പം രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്തു. 78 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറുകൾസഹിതം 63 റൺസെടുത്ത കോലിയെ ജോഷ് ഹെയ്‌സൽവുഡാണ് പുറത്താക്കിയത്.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനുശേഷം ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടവും നിലവിൽ കോലിക്ക് സ്വന്തമാണ്. 463 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 18,426 റൺസാണ് സച്ചിന്റെ സമ്പാദ്യം. ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 10,000 റൺസും 11,000 റൺസും പിന്നിട്ട താരവും കോലിയാണ്. 205–ാം ഇന്നിങ്സിലാണ് കോലി 10,000 റൺസ് പിന്നിട്ടത്. 11,000 റൺസ് ക്ലബ്ബിലെത്താൻ വേണ്ടിവന്നത് 222 ഇന്നിങ്സുകൾ മാത്രം.

2008ൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിനത്തിലൂടെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ കോലി, 12 വർഷത്തിനിടെ 43 സെഞ്ചുറികളും 60 അർധസെഞ്ചുറികളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കോലി രണ്ടു തവണ അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടു. അതേസമയം, അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച 2008നുശേഷം ഒരു സെഞ്ചുറി പോലും നേടാനാകാതെ പോയ വർഷം കൂടിയാണ് ഇത്. കോലിയുടെ സെഞ്ചുറി നേട്ടങ്ങൾ കാണാം:

2008: 0 (അഞ്ച് ഇന്നിങ്സുകൾ)

2009: 1 (8)

2010: 3 (24)

2011: 4 (34)

2012: 5 (17)

2013: 4 (30)

2014: 4 (20)

2015: 2 (20)

2016: 3 (10)

2017: 6 (26)

2018: 6 (14)

2019: 5 (25)

2020: 0 (9)

