ഗാലറിയിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം; സഞ്ജുവേട്ടാ, അടുത്ത കളിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ? - വിഡിയോ

കാൻബറ∙ ‘സഞ്ജുവേട്ടാ, അടുത്ത കളിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ?’ – ചോദ്യം മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണിനോടാണ്. അതും ഓസ്ട്രേലിയയിൽവച്ച്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനിടെ കാൻബറയിൽ വച്ചാണ് ഗാലറിയിൽനിന്ന് സഞ്ജുവിനോട് ചോദ്യമുയർന്നത്. കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന സഞ്ജു ഇടയ്ക്ക്, മൈതാനത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഗാലറിയിൽനിന്ന് ആരാധകരിൽ ചിലർ അടുത്ത കളിക്ക് ഇറങ്ങുമോയെന്ന ചോദ്യമുയർത്തിയത്. മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യം കേട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയ സഞ്ജു, ചെറുചിരിയിൽ പ്രതികരണമൊരുക്കി.

മത്സരത്തിൽ ഓസട്രേലിയ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനിടെ സഞ്ജു ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോഴെല്ലാം മലയാളി ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ ടി.നടരാജൻ ബൗണ്ടറിക്കരികെ ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സഞ്ജു അടുത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിനിടെയും ആരാധകരിൽ ചിലർ ഗാലറിയിൽനിന്ന് ‘സഞ്ജൂ, സഞ്ജൂ’വെന്ന് വിളിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. പിന്നീട് വിളി ‘സഞ്ജുവേട്ടാ’ എന്നായി. അടുത്ത കളിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യം കേട്ട് സഞ്ജു തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം.

ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ ട്വന്റി20 പരമ്പര വെള്ളിയാഴ്ച കാൻബറയിൽ ആരംഭിക്കാനാരിക്കെ, സഞ്ജുവിന് കളത്തിലിറക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമോയെന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലും സഞ്ജു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് റിസർവ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ റോളിലായിരുന്നു. ആദ്യം ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ടീമിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും, ബിസിസിഐ പിന്നീട് നടത്തിയ അഴിച്ചുപണിയിലാണ് സഞ്ജുവിനെ ഏകദിന ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ സഞ്ജുവിന് ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നു. കളത്തിലിറങ്ങാൻ പ്രിയതാരത്തിന് അവസരം കിട്ടുമോയെന്ന കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി.

English Summary: Fans cheer for Sanju Samson in Canberra during India vs Australia 3rd ODI