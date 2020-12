കരുത്തൻ ടീമുമായി ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ടീം ഇന്ത്യ; പ്രതീക്ഷയോടെ സഞ്ജു

കാൻബറ∙ ഏകദിന പരമ്പര കൈവിട്ടെങ്കിലും ഉറപ്പുള്ള പ്രതീക്ഷകളും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ടീമുമായി ഇന്ത്യ ഇനി ട്വന്റി20 കളത്തിലേക്ക്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.40നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്ന കാൻബറയാണ് ഒന്നാം ട്വന്റി20ക്ക് വേദിയാകുക. വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീം ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കളിച്ച ടീമിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കരുത്തരാണ്. മൂന്നു മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. രണ്ടും മൂന്നും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ സിഡ്നിയിലാണ് നടക്കുക.

മറുവശത്ത് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കളിച്ച അതേ ടീമിനെയാണ് ട്വന്റി20യിലും ഓസീസ് കളത്തിലിറക്കുക. പരുക്കേറ്റ ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണർ ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കില്ല. ഐപിഎല്‍ 13–ാം സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനായി തകർത്തുകളിച്ച ഓൾറൗണ്ടർ മാർക്കസ് സ്റ്റോയ്നിസും പരുക്കുമൂലം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാൻ സാധ്യത വിരളം.

ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ടീം ഇന്ത്യയെ ആകില്ല ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുക. ഏകദിന ടീമിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓരോ സ്ഥാനത്തേക്കും ഒന്നിലധികം മികച്ച താരങ്ങൾ ഇടംകിട്ടാൻ മത്സരിക്കുന്നു. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്ന മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെയും ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ കളത്തിൽ കണ്ടേക്കാം.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു മുൻപ് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ അവരുടെ നാട്ടിൽ ട്വന്റി20 പരമ്പര തൂത്തുവാരിയ ടീമാണ് ഇന്ത്യ. അന്ന് അഞ്ച് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലാണ് ഇന്ത്യ സമ്പൂർണ ജയം നേടിയത്. ഇതിൽ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ സൂപ്പർ ഓവറിലായിരുന്നു ജയം. അന്ന് ടീമിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമ ഓസീസിനെതിരെ കളിക്കുന്നില്ല എന്ന പോരായ്മയുണ്ട്. പരുക്കാണ് കാരണം.

ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റുകളായ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, ദീപക് ചാഹർ, ടി.നടരാജൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ അപകടകാരികളായ സംഘമാക്കുന്നത്. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ വിജയകരമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ‘യോർക്കർ കിങ്’ ടി.നടരാജൻ ‍ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമാകും.

ഐപിഎലിൽ വിരാട് കോലിക്കു കീഴിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറും മത്സരം തിരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള താരം തന്നെ. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാവുന്ന താരമെന്ന ആനുകൂല്യവുമുണ്ട്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ബോളിങ്ങിൽനിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറിനിൽക്കുന്നതിനാൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്‌ക്കൊപ്പം ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടറായി സുന്ദറുമെത്താനാണ് ഇട. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ചെറിയൊരു സ്പെൽ ബോൾ ചെയ്ത ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ സേവനവും ട്വന്റി20യിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഐപിഎലിൽ മിന്നും താരമായിരുന്നു നടരാജന്റെ കൃത്യതയാർന്ന യോർക്കറുകളും ടീമിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.

ബുമ്ര–നടരാജൻ സഖ്യത്തിന്റെ യോർക്കറുകളെ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ഓസീസ് എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതും പ്രധാനം. രണ്ടാം പേസറായി ഷമിയോ ദീപക് ചാഹറോ എന്നതാണ് കോലിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന തലവേദന. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഷമിക്കു പകരം ദീപക് ചാഹറിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകദിനത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലും പകരം വീട്ടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരിക്കും.

ബാറ്റിങ്ങിൽ, കെ.എൽ. രാഹുൽ തനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഓപ്പണറുടെ റോളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഏകദിനത്തിൽ അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്ത രാഹുലിന് മികവു കാട്ടാനായിരുന്നില്ല. ഐപിഎലിൽ പഞ്ചാബിനായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത രാഹുൽ തന്നെയാകും കാൻബറയിൽ ശിഖർ ധവാന്റെ ഓപ്പണിങ് പങ്കാളി. ഏകദിനത്തിൽ മികവു കാട്ടിയ കോലിയുടെ കാര്യത്തിലും ആശങ്കയില്ല. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ശരാശരിയിലൊതുങ്ങിയ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് ട്വന്റി20 പരമ്പര കുറച്ചുകൂടി കടുത്തതാകും. അവസരം കാത്ത് സഞ്ജു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കാത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

