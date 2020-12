മത്സരം അവസാന ഓവറുകളിലേക്ക് നീട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ധോണി: വെളിപ്പെടുത്തി ജഡേജ

കാൻബറ∙ ‘ഇത് ധോണി പഠിപ്പിച്ച കളിയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്’ – ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ ആറാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിനു പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ വാക്കുകൾ. അപരാജിതമായ ആറാം വിക്കറ്റിൽ 150 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയാണ് കാൻബറയിൽ ജഡേജ – പാണ്ഡ്യ സഖ്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യ 13 റൺ‌സിന് ജയിച്ച കളിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബലമായത് വെറും 108 പന്തിൽനിന്ന് ഇരുവരും അടിച്ചെടുത്ത 150 റൺസ് തന്നെ. ഈ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ധോണിയാണ് വഴികാട്ടിയെന്ന ജഡേജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കായും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായും ദീർഘകാലം കളിച്ച താരമാണ് മഹി ഭായ് (മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി). കൂട്ടുകെട്ടുകൾ തീർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നമുക്കു മുന്നിൽ വഴികാട്ടിയായുണ്ട്. മറുവശത്ത് ഏതു ബാറ്റ്സ്മാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. അവർക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിക്കാനും അതിനുശേഷം വലിയ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാനുമായിരുന്നു എന്നും ശ്രമിച്ചിരുന്നത്’ – ജഡേജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഏറെ സഹായകമായി. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ക്രീസിൽനിന്നും കൂട്ടുകെട്ടുകൾ തീർക്കുന്ന ശൈലി കണ്ടുപഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരം അവസാന ഓവറുകൾ വരെ നീട്ടിയാൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അവസാന അഞ്ച് ഓവറുകളിൽ’ – ജഡേജ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ഇന്നും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനും ഹാർദിക്കും കളത്തിൽ ഒന്നിച്ചത്. പരമാവധി പിടിച്ചുനിന്ന് അവസാന അഞ്ച് ഓവറുകളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി’ – ജഡേജ പറഞ്ഞു.

‘ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. സ്വന്തം നാട്ടിൽ അവർ ഇരട്ടി കരുത്തരാണെന്നതു കൂടി ചേർത്തുവായിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം വർധിക്കുന്നു’ – ജ‍ഡജേ പറഞ്ഞു.





English Summary: 'MS Dhoni tells me that if we take the match to the end, a lot of runs can come in the last few overs' - Ravindra Jadeja