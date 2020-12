‘ഏകദിനത്തിനു കൊള്ളാത്ത’ പാണ്ഡ്യയെയും ജഡേജയെയും പുകഴ്ത്തി മഞ്ജരേക്കർ!

കാൻബറ∙ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും പോലുള്ള താരങ്ങളെ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ഫോർമാറ്റിന് കൊള്ളില്ലെന്ന പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെ, ഇരുവരെയും പുകഴ്ത്തി മുന്‍ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. ഇരുവരെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് മഞ്ജരേക്കർ പ്രസ്താവന നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് കാൻബറ ഏകദിനത്തിൽ ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ മിന്നും താരങ്ങളായത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാണ്ഡ്യയെയും ജഡേജയെയും പുകഴ്ത്തി മഞ്ജരേക്കറിന്റെ പ്രസ്താവന.

ആറാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ മികവിനേക്കുറിച്ച് ഇനി താൻ സംശയിക്കില്ലെന്ന് മഞ്ജരേക്കർ വ്യക്തമാക്കി. സിഡ്നിയിലും കാൻബറയിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ ഹാർദിക് പ്രകടമാക്കിയ പക്വതയെ മഞ്ജരേക്കർ അഭിനന്ദിച്ചു.

‘ഐപിഎലിലെ പ്രകടനം മുൻനിർത്തി ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച ട്വന്റി20 ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത്. ഏകദിനം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായൊരു ഫോർമാറ്റാണല്ലോ. പക്ഷേ, ഏകദിനത്തിലും താനൊരു ബാറ്റിങ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പാണ്ഡ്യ തെളിയിച്ചു’ – ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.

‘ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ പാണ്ഡ്യ മികച്ച സ്കോറാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മ നമ്മെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി. എന്നാലിതാ, മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലും അദ്ദേഹം തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി വരവറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏകദിനത്തിൽ ലഭിച്ച നല്ലൊരു ആറാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് പാണ്ഡ്യ. ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻനിരയിൽ ശോഭിക്കാനാകില്ലെന്ന് ആരു കണ്ടു’ – മഞ്ജരേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ബോൾ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിശ്വസ്തനായൊരു ആറാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെയാണ് പാണ്ഡ്യയിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അഞ്ചാം നമ്പറിലും ഉപയോഗിക്കാം. പാണ്ഡ്യയുടെ പ്രകടനത്തെ വെറുമൊരു ട്വന്റി20 ഇന്നിങ്സ് മാത്രമായി കാണാനാകില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ക്രീസിലെത്തിയത്. ആദ്യത്തെ 30 പന്തിൽ നേടിയത് 30 റൺസും. അധികം ബോളർമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനു മേൽ ആധിപത്യം നേടാനാകില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ആറാം നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇന്നോടെ തീർന്നു’ – മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.

‘പൊട്ടും പൊടിയും മാത്രം അറിയാവുന്ന താര’മെന്ന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് പരിഹസിച്ച രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും മഞ്ജരേക്കർ പുകഴ്ത്തി. ‘ഇന്ന് അവസാന 4–5 ഓവറിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ബാറ്റിങ് തകർപ്പനായിരുന്നു. പന്തിന്റെ ഗതി മുൻകൂട്ടി കാണാനും ഓഫ് സൈഡിലും ലെഗ് സൈഡിലും ഒരു പോലെ റൺ നേടാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു’ – മഞ്ജരേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയിൽനിന്ന് സമ്മർദ്ദം നീക്കാനും ജഡേജയുടെ ബാറ്റിങ്ങിന് കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നീണ്ട കാലത്തിനുശേഷമാണ് ഏകദിനത്തിൽ ജഡേജയിൽനിന്ന് മികച്ചൊരു ഇന്നിങ്സ് കാണുന്നത്. പാണ്ഡ്യയും ജഡേജയും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ കെടാതെ കാത്തത്’ – മഞ്ജരേക്കർ പറ‍ഞ്ഞു.

പരുക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഏതാനും ഓവറുകൾ ബോൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഏറിയ പങ്കും ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിലാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ ഹാർദിക് കളിച്ചത്. മനീഷ് പാണ്ഡെയെപ്പോലൊരു ബാറ്റിങ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ടീമിലുള്ളപ്പോൾ പാണ്ഡ്യയെ കളിപ്പിച്ചത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏകദിന കരിയറിലെ തന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടു സ്കോറുകൾ ഈ പരമ്പരയിലാണ് പാണ്ഡ്യ നേടിയത്. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 90 റൺസും മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ പുറത്താകാതെ 92 റൺസും!

English Summary: Sanjay Manjrekar impressed with Ravindra Jadeja, Hardik Pandya heroics in 3rd T20I vs Australia