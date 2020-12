‘സ്വിച്ച് ഹിറ്റ്’ മര്യാദയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് വോണും ചാപ്പലും; തർക്കം, വിവാദം

കാൻബറ∙ ക്രീസിലുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ ബോളിങ്ങിനു തൊട്ടുമുൻപ് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനു നേർ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് മാറിക്കളിക്കുന്ന ‘സ്വിച്ച് ഹിറ്റ്’ നിയമാനുസൃതമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം. സമകാലിക താരങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ ഉൾപ്പെടെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കാറുള്ള സ്വിറ്റ് ഹിറ്റ് ഷോട്ട്, കളി നിയമങ്ങൾക്കെതിരാണെന്നാണ് പുതിയ വാദം. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇതിഹാസ സ്പിന്നർ ഷെയ്ൻ വോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് സ്വിച്ച് ഹിറ്റിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നത്. ബോളറോടു ബാറ്റ്സ്മാൻ ചെയ്യുന്ന നീതികേടാണ് സ്വിച്ച് ഹിറ്റെന്നാണ് വോണിന്റെ വാദം.

‘ബോളറെന്ന നിലയിൽ ഏതു കൈകൊണ്ടാണ് ബോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും വിക്കറ്റിന്റെ ഏതു വശത്തുനിന്നാണ് എറിയുന്നതെന്നും ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അംപയറെ അറിയിക്കണം. വലംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനെതിരെ ആകും’ – വോൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഈ ഷോട്ടിനോട് എനിക്ക് താൽപര്യമില്ല. സ്വിച്ച് ഹിറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നുകാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ ഷോട്ട് കളിക്കുന്നത് ശരിയാണോയെന്ന് ചർച്ചയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുന്നതും കണ്ടാൽ കൊള്ളാം. ബോളർക്ക് റണ്ണപ്പിനുശേഷം അംപയറുടെ ഏതു വശത്തുനിന്നും വേണമെങ്കിൽ ബോൾ ചെയ്തുകൂടേ?’ – വോൺ ചോദിച്ചു.

ഇംഗ്ലിഷ് താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രശസ്തമാക്കിയ ഷോട്ടാണ് സ്വിച്ച് ഹിറ്റ്. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് സ്വിച്ച് ഹിറ്റ് ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ടൂർണമെന്റിനിടെ ഓസീസ് താരം ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ പലതവണ സ്വിച്ച് ഹിറ്റ് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഇയാൻ ചാപ്പലാണ് ഇത്തരം ഷോട്ടുകൾക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. സ്വിച്ച് ഹിറ്റ് ഷോട്ടുകൾ കളിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ടീം അംപയറിനോട് പരാതിപ്പെടണമെന്നും ഇയാൻ ചാപ്പൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘എങ്ങനെയാണ് ബോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബോളർമാർ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണം. പക്ഷേ, ബാറ്റ്സ്മാന്റെ കാര്യത്തിലോ? ബോൾ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ വലംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനാണെങ്കിലും, നിന്നനിൽപ്പിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറുന്നു. ഫീൽഡിങ് ക്രമീകരണത്തിലെ പഴുതുകൾ മുതലെടുക്കുന്നതിനാണ് സ്വിച്ച് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ, ഇത്തരം നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണകർത്താക്കൾ, അതിന്റെ സാംഗത്യം കൂടി എന്നോടൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തന്നാൽ കൊള്ളാം’ – ചാപ്പൽ പറഞ്ഞു.

