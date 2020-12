വീണ്ടും മികച്ച തുടക്കമിട്ട് സഞ്ജു, പക്ഷേ...; ഇത് കരിയറിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ!

കാൻബറ∙ ഒരിക്കൽക്കൂടി രാജ്യാന്തര ജഴ്സിയിൽ മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും അതു മുതലാക്കാനാകാതെയാണ് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ പുറത്തായത്. ഐപിഎലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യരെ തഴഞ്ഞാണ് ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യ സഞ്ജുവിന് അവസരം നൽകിയത്. ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ കെ.എൽ. രാഹുൽ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവർക്കു പിന്നിൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമായെങ്കിലും, ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ഇന്നിങ്സ് സഞ്ജുവിൽനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല.

രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 കരിയറിലെ അഞ്ചാം മത്സരത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനായെങ്കിലും, ടീമിലെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രകടനം മതിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും ബാക്കി.

‘മികച്ച തുടക്കമായിരുന്നു, പക്ഷേ...’ – ഓരോ തവണ സഞ്ജു പുറത്തായി മടങ്ങുമ്പോഴും ആരാധരിൽനിന്ന് ഉയരുന്ന വാക്കുകൾ. ഇത്തവണയും അതിനു മാറ്റമില്ല. ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനു പിന്നാലെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും താരതമ്യേന ചെറിയ സ്കോറിനു പുറത്തായതോടെയാണ് സഞ്ജു കളത്തിലെത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് അപ്പോൾ ഏഴാം ഓവറിലെത്തിയതു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ മിച്ചൽ സ്വെപ്സണെതിരെ സിംഗിൾ നേടിയാണ് സഞ്ജു തുടക്കമിട്ടത്. ആദം സാംപ എറിഞ്ഞ അടുത്ത ഓവറിൽ മൂന്നു സിംഗിൾ കൂടി. മിച്ചൽ സ്വെപ്സണിന്റെ അടുത്ത വരവിൽ ഉശിരൻ സിക്സറോടെയാണ് സഞ്ജു വരവേറ്റത്. സാധ്യമായ കരുത്തെല്ലാം കൈകളിൽ ആവാഹിച്ച് സഞ്ജു തൊടുത്ത പന്ത് ഗാലറിയിലെത്തി വിശ്രമിച്ചു.

വീണ്ടും സിംഗിളുകളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിയ സഞ്ജു, അടുത്ത ബൗണ്ടറി നേടുന്നത് 11–ാം ഓവറിൽ. സീൻ ആബട്ടിന്റെ ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്ത് എക്സ്ട്രാ കവറിലൂടെ ഒന്ന് ചാടിനിന്ന് സഞ്ജു അതിർത്തി കടത്തിയതോടെ, കാത്തിരുന്ന ആ ദിനം ഇന്നാണെന്ന് ആരാധകർ മോഹിച്ചു.

എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തച്ചുടച്ചാണ് അടുത്ത ഓവർ എറിയാൻ മോയ്സസ് ഹെൻറിക്വസ് എത്തിയത്. ആദ്യ പന്തു തന്നെ എക്സ്ട്രാ കവറിലൂടെ ബൗണ്ടറി കടത്താനുള്ള നീക്കം മിച്ചൽ സ്വെപ്സണിന്റെ കൈകളിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ‍ഞ്ജുവിന്റെ സമ്പാദ്യം 15 പന്തിൽ ഓരോ ഫോറും സിക്സും സഹിതം 23 റൺസ്. നിരാശനായി സഞ്ജു പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ പതിവുപോലെ ആരാധകർ പറഞ്ഞു; നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു, പക്ഷേ....

