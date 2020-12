കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെഹൽ ടീമിലില്ല, ഒടുവിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്; ഭാഗ്യം വന്ന വഴി...!

കാൻബറ∙ മത്സരത്തിനിടെ താരത്തിന് പരുക്കേൽക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യമാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിനൊരു തിരുത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞത് പരുക്കിന്റെ രൂപത്തിലാണ്! ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ടോപ് സ്കോററായ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ പരുക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ. ബാറ്റിങ്ങിനിടെ പരുക്കേറ്റ ജഡേജയ്ക്കു പകരം കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇറങ്ങിയ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലാണ് ഒന്നാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയശിൽപി. കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടുന്ന അപൂർവതയ്ക്കും ഈ മത്സരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

ബോളർമാരുടെ ഏറുകൊണ്ട് പരുക്കേറ്റു പുറത്താകുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കു പകരക്കാരെ ഇറക്കാനുള്ള സംവിധാനമായ ‘കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്’ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അധിക കാലമായിട്ടില്ല. ഈ നിയമത്തിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ പന്തെറിയാനെത്തിയത്. മത്സരത്തിനുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇലവനിൽ ചെഹൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുൽദീപ് യാദവിനെയും പുറത്തിരുത്തിയ ഇന്ത്യ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ – രവീന്ദ്ര ജഡേജ സഖ്യത്തെയാണ് സ്പിൻ വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്.

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക്, മധ്യ ഓവറുകളിലെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത് രവീന്ദ്ര ജഡേജയായിരുന്നു. അവസാന ഓവറുകളിൽ പരുക്കേറ്റ ജഡേജ, ബാറ്റിങ് തുടർന്ന് നേടിയ 44 റൺസാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 160 കടത്തിയത്. 23 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതമാണ് ജഡേജ 44 റൺസെടുത്തത്. ഇന്ത്യ 11 റൺസിന്റെ നേരിയ വിജയം നേടിയ മത്സരത്തിൽ ജഡേജയുടെ ഇന്നിങ്സ് നിർണായകമായെന്ന് വ്യക്തം. പരുക്കുമായി കളത്തിൽ തുടർന്ന ജഡേജയ്ക്ക് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലാണ് ഹെൽമറ്റിന് ഏറു കൊണ്ടത്.

ഇതോടെയാണ് കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത്. ജഡേജയുടെ പരുക്കും കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായുള്ള ചെഹലിന്റെ വരവും ഇന്ത്യയുടെ തലവര മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നീട് കളത്തിൽ. സ്പിന്നർമാരോട് പിച്ചിനുള്ള സ്നേഹം ആദം സാംപയുടെ ബോളിങ്ങിൽനിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചെഹൽ, തന്ത്രപരമായ ബോളിങ്ങിലൂടെ ഓസീസിന്റെ മൂന്നു മുൻനിര താരങ്ങളെയാണ് വീഴ്ത്തിയത്.

ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തിയ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത് ചെഹലാണ്. പുറത്താക്കിയത് ഓസീസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ കൂടിയായ ക്യാപ്റ്റൻ ആരോൺ ഫിഞ്ചിനെ. തൊട്ടു മുൻപ് മനീഷ് പാണ്ഡെ കൈവിട്ട ഫിഞ്ചിനെ, ചെഹലിന്റെ പന്തിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് അത്യുഗ്രൻ ക്യാച്ചിലൂടെ മടക്കിയത്.

ഓസീസിന്റെ പ്രധാന പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിനെ വീഴ്ത്തി ചെഹൽ നേടിയ രണ്ടാം വിക്കറ്റിലും ഫീൽഡറുടെ അസാമാന്യ മികവിന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ പാണ്ഡ്യയെ വെല്ലുന്ന ഡൈവിങ് ക്യാച്ചുമായി സ്മിത്തിനെ മടക്കിയത് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ! ഓസീസിന്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷകളില്‍ ഒന്നായിരുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മാത്യു വെയ്ഡിനെയും പുറത്താക്കിയാണ് ചെഹൽ ബോളിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. നാല് ഓവറിൽ 25 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്ത പ്രകടനം ചെഹലിന് കളിയിലെ കേമൻ പട്ടവും സമ്മാനിച്ചു. ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴികളേ...!



English Sumamry: Yuzvendra Chahal, Ravindra Jadeja's concussion sub, wins the day for India