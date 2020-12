‘സഞ്ജുവിനെയും മനീഷ് പാണ്ഡെയെയും ടീമിൽ നിലനിർത്തണം, ക്ഷമ കാണിക്കൂ’

മുംബൈ∙ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു വി. സാംസണെയും മനീഷ് പാണ്ഡെയെയും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആകാശ് ചോപ്ര. യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വിഡിയോയിലാണ് ആകാശ് സഞ്ജുവിനെയും മനീഷ് പാണ്ഡെയെയും പിന്തുണച്ചു രംഗത്തെത്തിയത്. ശക്തമായൊരു ബാറ്റിങ് നിരയില്ലാതെ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആക്രമിച്ചു കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ആകാശ് വ്യക്തമാക്കി. ആറ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ വച്ചാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ജഡേജയും വാഷിങ്ടൻ സുന്ദറും വരും. എട്ടാം നമ്പരിൽവരെ മികവുള്ളവരെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ‌ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുകയാണു വേണ്ടത്– ആകാശ് വ്യക്തമാക്കി.



എന്നാൽ അവർക്ക് അതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ രീതി മധ്യനിരയിലെവിടെയോ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശിഖർ ധവാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പുറത്തായി. എന്നാൽ സഞ്ജു സാംസണ്‍, മനീഷ് പാണ്ഡെ എന്നിവരെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. കാരണം അവർ തുടക്കക്കാരാണ്. ഒരാള്‍ നാലാമതും മറ്റൊരാൾ അഞ്ചാമനായും ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി. പുതിയ ചുമതലകളിലാണ് അവർ. അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. സഞ്ജുവിന്റെയും മനീഷിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ക്ഷമ കാണിക്കണം. ഒരു മത്സരം കളിച്ചശേഷം അവരെ പുറത്താക്കരുത്.



ബാറ്റിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സിലക്ഷനില്‍ ചില മാറ്റങ്ങൾ അവർ വരുത്തണം. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ അഞ്ചാമനായും ജഡേജയെ ആറാമതും ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറക്കണമെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി20യിൽ 15 പന്തുകളിൽനിന്ന് 23 റൺസാണു സഞ്ജു സാംസൺ നേടിയത്. എട്ട് പന്തുകൾ നേരിട്ട മനീഷ് പാണ്ഡെ രണ്ട് റൺസ് മാത്രമെടുത്തു പുറത്തായി.



