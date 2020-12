‘ഇപ്പോൾ സമ്മർദമില്ലാതെ കളിക്കുന്നു; ജഡേജയ്ക്ക് തലചുറ്റൽ അനുഭവപ്പെട്ടു’

കാന്‍ബറ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ബാറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കു തലചുറ്റൽ അനുഭവപ്പെട്ടതായി സഹതാരം സഞ്ജു സാംസൺ. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിങ്സിന് ശേഷം ജഡേജയ്ക്കു തലചുറ്റൽ‌ പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടതിനാലാണ് യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലിനെ കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയി ഇറക്കിയതെന്നും സഞ്ജു വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ജഡേജയ്ക്കു പരുക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയിരുന്നു. സംഭവത്തെച്ചൊല്ലി വിവാദങ്ങളുയരുന്നതിനിടെയാണു സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം.

അവസാന ഓവറിൽ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക് എറിഞ്ഞ പന്ത് ജഡേജയുടെ ഹെൽമറ്റിൽ തട്ടി. ഡ്രസിങ് റൂമിലെത്തിയ ശേഷം എന്താണു തോന്നുന്നതെന്ന് ടീം ഫിസിയോ ജഡേജയോടു ചോദിച്ചു. ചെറുതായി തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നെന്നാണ് ജഡേജ പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരം രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജഡേജ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കുമോയെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ സഞ്ജു തയാറായില്ല.

കൺകഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം പരുക്കേറ്റ താരം ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വിശ്രമിച്ച ശേഷം മാത്രമേ തിരികെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. പകരക്കാരനായെത്തി ഗംഭീര പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ചെഹലിനെയും സഞ്ജു അഭിനന്ദിച്ചു. ചെഹൽ തന്റെ അവസരം പിടിച്ചെടുത്തു. എല്ലാ സമയത്തും നമ്മള്‍ തയാറായിരിക്കണം. ഇത് എല്ലാവര്‍ക്കും വലിയ പാഠമാണ്. നിലവിൽ തനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സമ്മർദങ്ങളുമില്ലെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.



കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാൻ സമ്മർ‌ദത്തിലാണെന്നു പറയുമായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കുറച്ചു മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എനിക്കു ചുറ്റും നല്ല ആള്‍ക്കാരാണ് ഉള്ളത്. പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാൻ അവർ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിക്കുകയെന്നതിലാണു ശ്രദ്ധയെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.



English Summary: Ravindra Jadeja complained of dizziness after returning to dressing room: Sanju Samson