പീഡനപരാതിയിൽ ഭീഷണി; ബാബർ അസമിനും കുടുംബത്തിനും താക്കീത്

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ പീഡന കേസിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്ത പൊലീസ് നീക്കത്തിൽ വിശദീകരണം ചോദിച്ച് കോടതി. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് എഫ്ഐആർ ഇടുന്നില്ല എന്നതിൽ പൊലീസ് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെ സെഷൻസ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ അഡിഷനല്‍ ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി നൂമാൻ മുഹമ്മദ് നയീമിനെയാണു യുവതി പരാതിയുമായി സമീപിച്ചത്. കേസ് പരിഗണിച്ച അഡിഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ആബിദ് റാസ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസിൽനിന്നു വിശദീകരണം തേടി.

ബാബറിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ നസീറാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെന്നു യുവതി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിലൂടെ പ്രശസ്തി ആയതിനു ശേഷം ബാബർ അസം തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു പിന്നോട്ടുപോകുകയായിരുന്നു. വീണ്ടും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെ സമീപിച്ചപ്പോഴും തന്റെ പരാതി കേൾക്കാൻ പൊലീസുകാർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. യുവതിയെ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുതെന്നു ബാബർ അസമിനും ബന്ധുക്കൾക്കും കോടതി താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു പാക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ബാബർ അസമിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു യുവതി രംഗത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തോളമായി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ബാബർ അസം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണു യുവതി വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി ആരോപിച്ചത്. 10 വർഷം മുൻപ് അസം തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നതായാണ് യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർതാരമായി വളർന്നതോടെ അസം വാക്കു മാറ്റി. 2010ൽത്തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തുടക്കകാലത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്ന ബാബർ അസമിനെ സഹായിച്ചിരുന്നത് താനാണ്. ലോകമറിയുന്ന താരമായി വളർന്നതോടെ ബാബർ അസം ചതിച്ചെന്നും യുവതി പറയുന്നു.



എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്ന് ബാബർ അസം ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. അയാൾ എന്നെ ഗർഭിണിയാക്കി. ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അയാളുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് വിധേയയാക്കുകയും ചെയ്തു– ഇങ്ങനെ പോകുന്നു യുവതിയുടെ പരാതി. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനോടൊപ്പം ന്യൂസീലന്‍ഡിലാണ് ബാബർ അസം ഇപ്പോഴുള്ളത്. വിഷയത്തിൽ താരം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.



English Summary: Sessions Court in Lahore stops Babar Azam and family from harassing lady