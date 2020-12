കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കിയില്ലേ? പന്ത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ: തുറന്നടിച്ച് ചോപ്ര

മുംബൈ∙ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത് ദേശീയ ടീമിനു പുറത്തായതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര രംഗത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തതിന് പന്ത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂവെന്ന് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയുമായി ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനം എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പന്ത്, വിക്കറ്റിനു പിന്നിലെ പിഴവുകൾക്ക് സ്വന്തം കാണികൾ പോലും കൂവുന്ന നില വന്നതോടെയാണ് ടീമിനു പുറത്തായത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ മാത്രമാണ് സിലക്ടർമാർ പന്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കുമൊപ്പം ഋഷഭ് പന്ത് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആരും മോഹിക്കുന്ന ലോകോത്തര ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ഋഷഭ് പന്ത്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവർ അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാറ്റിങ്ങിനെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിനെക്കുറിച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ‘ആഹാ, എന്തൊരു ടീം’ എന്നാകും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. പക്ഷേ, പന്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അദ്ദേഹം സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണത്’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘ഓരോ തവണ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴും അത് എത്രത്തോളം മുതലാക്കാൻ തനിക്കായി എന്നാണ് പന്ത് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടത്. മത്സരങ്ങൾ ടീം ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ പൂർണമായി മുതലാക്കാൻ പന്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ടീമിന് പുറത്തായതിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയേ അദ്ദേഹത്തിന് മാർഗമുള്ളൂ’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള സന്നാഹ മത്സരത്തിൽപ്പോലും ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി വിക്കറ്റ് കാക്കുന്നത് വൃദ്ധിമാൻ സാഹയാണ്. ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ പോലും പന്തിന് ഇടമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഒരു കാലത്ത് മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിരുന്നു പന്ത് എന്ന് ഓർക്കണം. 2019 ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് പകരക്കാരനായിപ്പോലും സിലക്ടർമാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയച്ചത് പന്തിനെയാണ്’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ ആദ്യ രണ്ട് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും അത്രകണ്ട് ശോഭിക്കാനാകാതെ പോയ സഞ്ജു സാംസണിന് പകരം ഋഷഭ് പന്തിന് തന്നെ ദേശീയ ടീമിൽ അവസരം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐപിഎൽ ടീമായ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ഉടമ പാർഥ് ജിൻഡാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയും പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പന്തിനാണ് ഊഴം നൽകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായതിന് പന്ത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന ചോപ്രയുടെ വാക്കുകൾ.

English Summary: Aakash Chopra on Rishabh Pant being axed from India ODI, T20I squads