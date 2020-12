സഞ്ജു പോരാ, സാഹ പൂജ്യത്തിന് പുറത്ത്; പന്തിനെ കളിപ്പിക്കണം: ഡൽഹി ടീം ഉടമ

ന്യൂഡൽഹി∙ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡൽഹിക്കാരനായ ഋഷഭ് പന്താണെന്ന് ഐപിഎലിൽ പന്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഉടമ പാർത്ഥ് ജിൻഡാൽ. പന്തിനു പകരം ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ കളി അത്രയ്ക്ക് പോരെന്ന് ജിൻഡാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരുക്കമായുള്ള സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ അവസരം നൽകിയ വൃദ്ധിമാൻ സാഹ പൂജ്യത്തിനും പുറത്തായെന്നും ജിൻ‌ഡാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പന്തിനെത്തന്നെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന ജിൻഡാലിന്റെ ആവശ്യം.

‘എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സഞ്ജു വേണ്ടത്ര ശോഭിക്കുന്നില്ല. സാഹ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. ഋഷഭ് പന്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർഥം? നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായ പന്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അദ്ദേഹം ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനാണെന്നത് അനുകൂല ഘടകമാണ്. മാത്രമല്ല, അഞ്ചാം നമ്പറിൽ കളിപ്പിക്കാൻ സ്വാഭാവിക ചോയ്സ് കൂടിയാണ് പന്ത്. അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനം’ – ജിൻഡാൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി തീർത്തും മോശം ഫോമിലുള്ള ഋഷഭ് പന്തിനു പകരമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഏകദിന ടീമിൽ ആദ്യം ഏക വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി കെ.എൽ. രാഹുൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ടീം അഴിച്ചുപണിതപ്പോഴാണ് സഞ്ജുവിനെ റിസർവ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, ട്വന്റി20 ടീമിൽ പന്തിനു പകരം സഞ്ജുവിനെ ആദ്യം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയാകുമെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന പന്തിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ മാത്രമാണ് സിലക്ടർമാർ ഉൾപ്പടുത്തിയത്. വെറ്ററൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്കൊപ്പമാണ് പന്തിനും ടീമിൽ ഇടം നൽകിയത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരുക്കമായി സിഡ്നിയിൽ നടക്കുന്ന സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ പന്തിനെ പുറത്തിരുത്തിയ ടീം മാനേജ്മെന്റ്, സാഹയ്ക്കാണ് അവസരം നൽകിയത്. ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സാഹ തന്നെയാണെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് നൽകിയത്.

അതേസമയം, ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ സഞ്ജു സാംസണിനും സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയ്ക്കും കാര്യമായി തിളങ്ങാനാകാതെ പോയതോടെയാണ് ഋഷഭ് പന്തിനു വേണ്ടി സ്വരമുയർത്തി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഉടമയുടെ രംഗപ്രവേശം. ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഇതുവരെ നടന്ന രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നാം മത്സരത്തിൽ നേടിയത് 15 പന്തിൽ 23 റൺസ്. ഒരു ഉജ്വല ക്യാച്ചും സ്വന്തമാക്കി. സിഡ്നിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ നേടിയത് 10 പന്തിൽ 15 റൺസ്. രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും സ്പെഷലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാനായാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് സഞ്ജുവിനെ കളിപ്പിച്ചത്. മറുവശത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയ എ ടീമിനെതിരായ സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ പന്തിനു പകരം കളത്തിലിറക്കിയ സാഹ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുകയും ചെയ്തു.



