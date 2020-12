നടരാജൻ അരങ്ങേറ്റ പരമ്പരയിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസ് ആയാലോ? ഹർഭജൻ

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിലെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഉജ്വല ബോളിങ്ങുമായി കരുത്തുകാട്ടിയ പേസ് ബോളർ ടി.നടരാജനെ പുകഴ്ത്തി ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ് രംഗത്ത്. അതീവ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലും ശോഭിക്കാനുള്ള നടരാജന്റെ കഴിവ് അഭിനന്ദനീയമാണെന്ന് ഹർഭജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലാണ് ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ നടരാജൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്വന്റി20 അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. നാല് ഓവറിൽ 30 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്നു വിക്കറ്റ് പിഴുതാണ് നടരാജൻ അരങ്ങറ്റം കെങ്കേമമാക്കിയത്. രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ നാല് ഓവറിൽ 20 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് രണ്ടു വിക്കറ്റും പിഴുതു. ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ കൂട്ടത്തോടെ വൻതോതിൽ റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം നടരാജന്റേതായിരുന്നു.

‘നടരാജന്റെ ഈ പ്രകടനം കാണുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ നടരാജന്റെ ഉയർച്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രകടനവുമെല്ലാം ഒരുപോലെ അവിശ്വസനീയമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ എന്തും സാധ്യമാകുമെന്നതിന് നടരാജനേക്കാൾ വലിയ ഉദാഹരണമുണ്ടോ?’ – ഹർഭജൻ സിങ് ചോദിച്ചു.

‘ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടെത്തലാണ് നടരാജൻ. ഇതുവരെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് കാഴ്ചവച്ച താരം. ഈ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിലെ നെടുന്തൂണുകളിലൊന്നും നടരാജൻ തന്നെ. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിക്കറ്റ് സമ്മാനിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നടരാജന്റെ പ്രത്യേകത’ – ഹർഭജൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കായി മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽത്തന്നെ നടരാജൻ തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളയാളാണ് നടരാജനെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാഷയിൽനിന്ന് വ്യക്തം. എത്ര പ്രഹരമേറ്റാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ്’ – ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മൂന്നാം മത്സരത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താൽ നടരാജൻ പരമ്പരയുടെ താരമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിഡ്നിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ തന്നേക്കാൾ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം അർഹിച്ചിരുന്നത് നടരാജനാണെന്ന് പുരസ്കാരം നേടിയ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘ഈ പരമ്പരയിൽ നടരാജൻ മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസ് ആയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം എത്രമാത്രം ഉയരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസ് പുരസ്കാരം നേടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നസമാനമായ തുടക്കമായിരിക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്കും അതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എവിടെനിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കായി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോക്കിയാൽ വളരെ കൗതുകം തോന്നും’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോളിങ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തീർത്തും പുതിയതാണ്. ആരും അദ്ദേഹത്തെ ഈ തലത്തിൽ നേരിട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോളിങ് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ അധികം വിഡിയോ ഫൂട്ടേജുമില്ല. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കളിക്കുന്തോറും എതിരാളികൾ ആ ബോളിങ് ശൈലി കൂടുതൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ മുന്നേറ്റം ദുഷ്കരമാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്ഥിരതയോടെ നിലനിൽക്കാനാകൂ’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.



English Summary: T Natarajan's confidence is quite special, big plus for India: Harbhajan Singh