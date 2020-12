മറ്റൊരു അസാമാന്യ നേട്ടവുമായി ‘ക്യാപ്റ്റൻ കോലി’; ധോണിക്കുമില്ല, ഈ റെക്കോർഡ്!

സിഡ്നി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിക്ക് സ്വന്തമായത് ഒരു അത്യപൂർവ റെക്കോർഡ് കൂടി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ (SENA Countries) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്വന്റി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാണ് വിരാട് കോലി. സാക്ഷാൽ എം.എസ്. ധോണിക്കു പോലും സ്വന്തമാക്കാനാകാതെ പോയ നേട്ടം!

വിരാട് കോലിക്കു കീഴിൽ 2018ലാണ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ട്വന്റി20 പരമ്പര നേടിയത്. ഈ വർഷം ആദ്യം ന്യൂസീലൻഡ് മണ്ണിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ട്വന്റി20 പരമ്പര ഇന്ത്യ നേടുമ്പോഴും ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓസീസ് മണ്ണിലും ട്വന്റി20 പരമ്പര നേട്ടം. ധോണിക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും പരമ്പര വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ന്യൂസീലൻഡും ഇംഗ്ലണ്ടും ധോണിക്ക് പിടികൊടുത്തിട്ടില്ല.



അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമുയർത്തുന്നതാണ് കോലിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും കുതിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിനുശേഷം ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യ ഒരിക്കൽപ്പോലും ട്വന്റി20 മത്സരം തോറ്റിട്ടില്ല. ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യ തോൽവിയറിയാതെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ മത്സരമാണ് സിഡ്നിയിലേത്.

ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാപ്റ്റനുമാണ് കോലി. ഇതിനു മുൻപ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നായകൻ ഫാഫ് ഡുപ്ലേസി മാത്രമാണ് മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഓസീസ് മണ്ണിൽ ഓസീസിനെതിരെ പരമ്പര നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2018–19 സീസണിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന പരമ്പരകൾ നേടിയിരുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ വിദേശ പര്യടനത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം പരിതാപകരമായിരുന്നു. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും തോറ്റ ഇന്ത്യ പരമ്പര അടിയറവു വച്ചു. പിന്നീട് കാൻബറയിൽ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ആശ്വാസ ജയം. എന്നാൽ, ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ വിശ്വരൂപം കാട്ടി. ഇതുവരെ നടന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങവും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി. മൂന്നാം ട്വന്റി20 ചൊവ്വാഴ്ച സിഡ്നിയിൽ നടക്കും. ഇതും ജയിച്ച് പരമ്പര തൂത്തുവാരാനാകും ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.

