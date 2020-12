‘ധോണിയെ മിസ് ചെയ്യുന്നു’വെന്ന് ബാനർ; ഹൃദ്യം, കോലിയുടെ പ്രതികരണം!

സിഡ്നി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ പരമ്പരയിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഗാലറിയിൽ ബാനർ ഉയർത്തിയ ആരാധകരോട് മത്സരത്തിനിടെ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. സിഡ്നിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ട്വന്റി20ക്കിടെയാണ് സംഭവം. ഗാലറിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരാണ് ‘മിസ് യു എം.എസ്. ധോണി’ എന്നെഴുതിയ ബാനറുമായി മത്സരത്തിനെത്തിയത്.

ഈ ബാനറിനോട് ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലി നടത്തിയ പ്രതികരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. മത്സരത്തിനിടെ ഡീപ്പിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന കോലി, തനിക്കും ധോണിയെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആംഗ്യം കാട്ടി. ഇതിന്റെ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ ആറു വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ട്വന്റി20 പരമ്പരയും സ്വന്തമാക്കി. ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവേശജയം സമ്മാനിച്ചത്.

English Summary: Virat Kohli's reaction to 'miss you MS Dhoni' poster in Sydney goes viral - Me too